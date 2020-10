INFOGRAFIKA: Saslimšanas ar Covid-19 gadījumi atkal ir reģistrēti Aizputes novadā

No pagājušajā diennaktī atklātajiem kopumā 77 inficēšanās ar Covid-19 gadījumiem 54 atklāti trīs pašvaldībās - Rīgā, Daugavpilī un Kuldīgas novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

No pagājušajā diennaktī atklātajiem Covid-19 gadījumiem, visvairāk atklāti Rīgā, kur reģistrēti 25 jauni saslimšanas gadījumi. Galvaspilsētai seko Daugavpils ar 18 gadījumiem un Kuldīgas novads ar 11 jauniem saslimušajiem, vēsta LETA.

Tikmēr Daugavpils novadā pašlaik reģistrēti septiņi slimnieki, kamēr dienu iepriekš novadā inficēto skaits nepārsniedza piecu gadījumu robežu.

Talsu novadā atklāti trīs jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi, savukārt pa vienam gadījumam atklāts Cēsu novadā, Dagdas novadā, Jelgavā, Olaines novadā, Ozolnieku novadā un Preiļu novadā.

Līdz ar to patlaban Rīgā reģistrēts 231 aktīvs saslimšanas gadījums, Daugavpilī - 99, Kuldīgas novadā - 76, bet Olaines novadā - 35 gadījumi.

Saslimšanas ar Covid-19 gadījumi atkal ir reģistrēti Aizputes, Burtnieka un Saldus novados, tomēr visos novados inficēto skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu. Tādējādi aktīvi saslimšanas gadījumi patlaban reģistrēti kopumā 47 pašvaldībās.

Visvairāk inficēto ir vecuma grupā no desmit līdz 19, kur saslimušas 14 personas. Pa 11 gadījumiem ir reģistrēti vecuma grupās līdz deviņiem gadiem, no 20 līdz 29 gadiem un no 30 līdz 39 gadiem. Pa deviņiem saslimušajiem reģistrēts vecuma grupās no 50 līdz 59 un no 60 līdz 69, savukārt astoņi gadījumi ir reģistrēti vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem, bet trīs saslimušie ir vecumā virs 70 gadiem.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī, veicot kopumā 3914 Covid-19 testus, Latvijā atklāti 77 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, liecina SPKC dati.

Vadoties pēc SPKC paustā, pagājušajā diennaktī mirusi viena persona, kurai bija apstiprināta inficēšanās ar Covid-19. Pacients bijis vecuma grupā no 90 līdz 95 gadiem. Līdz ar to kopumā miruši 38 pacienti, kuriem bijusi apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka 24 saslimušie inficējušies no zināmiem infekcijas avotiem, bet pieci ārvalstīs - Vācijā, Krievijā, Ukrainā un Lietuvā. Atlikušajām 48 personām vēl tiek precizēti inficēšanās apstākļi un epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.

Latvijā inficēšanās ar Covid-19 līdz šim laboratoriski apstiprināta 1945 personām.

Līdz šim Latvijā veikts 328 631 Covid-19 izmeklējums. No visiem saslimušajiem, kuriem tika laboratoriski apstiprināta inficēšanās ar Covid-19, 1307 personas ir izveseļojušās, bet 38 mirušas.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā stacionēti divi pacienti ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas 22 pacienti, no kuriem 19 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet trīs ar smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāra izrakstīts 231 pacients, kura starpā bijuši gan atlabušie, gan mirušie.

Pagājušajā diennaktī 2% no visiem testiem bijuši pozitīvi. SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.