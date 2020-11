INFOGRAFIKA: No Lejaskurzemes novadiem Covid-19 nav vienīgi Nīcas novadā

No aizvadītajā diennaktī atklātajiem kopumā 100 saslimšanas ar Covid-19 gadījumiem vairāk nekā puse ir reģistrēti Rīgā un Daugavpilī, kamēr ievērojams gadījumu skaits fiksēts arī Jelgavā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Valsts vidējais rādītājs pēdējo 14 dienu saslimstībā ar Covid-19 uz 100 000 iedzīvotāju, kuru kā kritēriju otrdien izmantoja valdība, lai noteiktu papildus ierobežojumus 12 pašvaldībās, pašlaik tiek pārsniegts deviņās pašvaldībās, vēsta LETA.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 29 jauni inficētie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 2936 cilvēki.

Daugavpilī svētdien reģistrēti 27 jauni inficētie un pēdējo divu nedēļu saslimušo kopskaits pašlaik ir 739 cilvēki.

Savukārt Jelgavā ir reģistrēti 16 jauni saslimušie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits Jelgavā ir sasniedzis 207 iedzīvotājus. Virknē citu pašvaldību aizvadītajā dienā reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 2878, Daugavpilī - 739, Jelgavā - 207, Jūrmalā - 203, Ķekavas novadā - 139, Mārupes novadā - 129, Salacgrīvas novadā - 104,

Daugavpils novadā - 103, kā arī Salaspils novadā - 103 iedzīvotāji.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados pēc faktiskās dzīvesvietas 2019.gadā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 335,4 gadījumi.

Robeža, no kuras uz konkrētu pašvaldību tiktu attiecināti īpaši drošības pasākumi un ierobežojumi, - 50% virs valsts vidējās saslimstības -, ir 503 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotājiem pēc aizvadītajā diennaktī notikušajām izmaiņām, 50% robežu virs valsts vidējā rādītāja pārsniedz Varakļānu, Salacgrīvas, Aknīstes novads, Daugavpils pilsēta, Mārupes, Ķekavas, Auces, Baldones un Daugavpils novads.

No šīm pašvaldībām papildus drošības pasākumi no piektdienas ir ieviesti Daugavpils pilsētā, Varakļānu, Salacgrīvas, Aknīstes, Mārupes un Baldones novados. Savukārt Mālpils, Smiltenes, Garkalnes, Salaspils un Limbažu novados, uz kuriem arī attiecināti papildus drošības pasākumi, saslimstības līmenis tagad jau ir zemāks par pusi virs vidējā valstī.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 24 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 18 - vecāki par 70 gadiem, 17 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī atklāti 100 Covid-19 gadījumi, savukārt deviņi sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Trīs no mirušajām personām bijušas vecumā no 65 līdz 75 gadiem, divas no - 75 līdz 85 gadiem, bet vēl četras - no 85 līdz 95. Kopumā līdz šim Latvijā mirušas 206 ar jauno koronavīrusu inficētas personas.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 2135 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 4,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 17 075 personas, bet kopš vakardienas izveseļojušās vēl 76 personas, kopējam atlabušo skaitam sasniedzot 1719 personas. Patlaban Latvijā ir 15 074 aktīvi inficētie.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušajā diennaktī stacionēti 48 Covid-19 pacienti, no kuriem viens ticis pārvests. Kopumā stacionāros patlaban ārstējas 534 pacienti - 477 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 57 ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 15 pacienti, tostarp viens pārvests, bet kopumā līdz šim stacionārus pametuši 1304 pacienti.