INFOGRAFIKA: Liepājā un Lejaskurzemes novados nefiksē jaunus Covid-19 gadījumus

Vairāk nekā puse jeb 126 no aizvadītajā diennaktī atklātajiem jaunajiem saslimšanas ar Covid-19 gadījumiem ir reģistrēti Rīgā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā ir sasniedzis 1198 cilvēkus.

Tikmēr 16 jauni saslimušie reģistrēti Daugavpilī, kur kopējais pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits tagad ir 219 cilvēki.

Seši jauni inficētie ir reģistrēti Dobeles novadā, kur kopējais 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits ir sasniedzis desmit cilvēkus. Pieci saslimušie ir reģistrēti Ogres novadā, kur pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits ir 36 cilvēki.

Pa četriem saslimušajiem reģistrēti Salaspils, Siguldas un Stopiņu novadā. Savukārt Salaspils novadā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits ir 28, savukārt Siguldas novadā - 18, bet Stopiņu novadā - 31 cilvēks.

Pa trim saslimušajiem ir reģistrēti Ādažu, Daugavpils un Garkalnes novados. Savukārt Rēzeknē un Valmierā ar Covid-19 saslimuši divi cilvēki, tāpat pa diviem saslimušajiem ir reģistrēts Carnikavas, Cēsu, Ikšķiles un Smiltenes novados.

Jauni inficētie aizvadītajā diennaktī reģistrēti arī Aglonas, Babītes, Baldones, Bauskas, Iecavas, Jēkabpils, Kocēnu, Pārgaujas, Salacgrīvas, Salas un Talsu novados. Arī Vecumnieku novadā ir reģistrēti jauni saslimšanas gadījumi, tā kā iepriekš novadā bija reģistrēti viens līdz pieci gadījumi, precīzs inficēto skaits nav zināms.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits pašlaik ir Rīgā - 1198, Daugavpilī - 219, Liepājā - 71, Krāslavas novadā - 53 un Jēkabpilī - 46 saslimušie.

No jaunajiem inficētajiem 48 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, pa 33 saslimušajiem ir vecuma grupās no 20 līdz 29 gadiem un no 30 līdz 39 gadiem un 31 inficēšanās gadījums reģistrēts vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāks saslimušo skaits.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī atklāti kopumā 215 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, liecina SPKC apkopotie dati.

Mirušie pacienti bijuši vecuma grupās no 70 līdz 75 gadiem un no 90 līdz 95 gadiem. Līdz šim mirusi 71 persona, kurai bijusi apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Aizvadītajā diennaktī veikti 5844 Covid-19 testi, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars bijis 3,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim saslimšana ar Covid-19 ir apstiprināta kopumā 5894 personām, kamēr 1406 personas ir izveseļojušās, liecina centra dati.