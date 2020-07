INFOGRAFIKA: Kurzemē ar Covid-19 saslimušie šobrīd ir tikai Liepājā un Talsu novadā

Kurzemē ar Covid-19 saslimušie vairs ir tikai Liepājā un Talsu novadā, kur to skaits ir no viena līdz pieciem.

Saslimšana ar Covid-19 vairs nav reģistrēts Bauskas, Ciblas, Ludzas, Ozolnieku un Saldus novados, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

No 23 cilvēkiem, kuri iepriekšējo septiņu dienu laikā ir atlabuši no Covid-19, visvairāk atlabušo cilvēku bijis Bauskas novadā, kur izveseļojušies visi astoņi iepriekš reģistrētie inficētie. Vēl pieci cilvēki izveseļojušies Rīgā.

Vienīgais pagājušajā diennaktī reģistrētais jaunais inficēšanās gadījums bijis Rīgā, kur saslimis 20 līdz 29 gadus vecs iedzīvotājs. Tādējādi kopumā galvaspilsētā pašlaik ar Covid-19 sirgst 78 iedzīvotāji.

Kopējais Latvijas pašvaldību skaits, kurās reģistrēti ar Covid-19 inficēti iedzīvotāji, samazinājies līdz 22.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 1385 Covid-19 testi, atklājot vienu jaunu saslimšanas gadījumu ar Covid-19, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Līdz šim valstī veikti 183 610 Covid-19 izmeklējumi, un saslimšana konstatēta 1193 personām. Atveseļojušies ir 87,6% jeb 1045 cilvēki no tiem, kuriem tika konstatēts Covid-19.

Latvijā mirusi 31 ar Covid-19 inficēta persona jeb 2,6% no reģistrētajiem inficētajiem.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta dati, pēdējās diennakts laikā jauni pacienti ar Covid-19 slimnīcās nav ievietoti, savukārt viens pacients no tām izrakstīts. Līdz ar to kopā stacionāros ārstējas divi pacienti - abi pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu. Kopā no stacionāriem izrakstīti 188 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.