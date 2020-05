Igaunijas valdība pieļaujamo pasākumu dalībnieku skaitu jūnijā palielina no 50 līdz 100

Igaunijas valdība ceturtdien nolēmusi atvieglot Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus izglītības jomā, kā arī attiecībā uz publisku pasākumu un sporta sacīkšu rīkošanu, vēsta LETA.

No 1.jūnija pieļaujamais publisku pasākumu dalībnieku skaits palielināts no 50 līdz 100 tiklab brīvā dabā, kā iekštelpās, bet pasākuma norises vietas noslodze nedrīkst pārsniegt 50%, joprojām ievērojot prasību kopā nesēdēt vairāk par diviem cilvēkiem un ieturēt vismaz divu metru atstatumu no pārējiem, sociālajos tīklos paziņojis premjerministrs Jiri Ratass.

Šie noteikumi, kas būs spēkā līdz jūnija beigām, attiecas uz kinoseansiem, koncertiem, teātra izrādēm, sapulcēm, kazino un spēļu automātu zālēm.

Pēc tādiem pašiem principiem no nākamās nedēļas varēs organizēt skolu, ģimnāziju, arodizglītības iestāžu, augstskolu, interešu klubu un jauniešu centru darbību.

Ievērojot minētos noteikumus, no 1.jūnija būs atļauti sporta pasākumi ar skatītājiem brīvā dabā, savukārt telpās varēt norisināties sacīkstes bez skatītājiem, bet tajās drīkstēs būt klāt līdz 100 cilvēkiem, kas saistīti ar attiecīgā pasākuma rīkošanu.