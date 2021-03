Iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" iedzīvotāji sāk parakstu vākšanu par Vakcinācijas projekta biroja likvidēšanu.

Kā iniciatīvas autore norādīta Ilze Zeltkalne, kura skaidro, ka lai mazinātu birokrātiju un nepārdomātu finansiālo līdzekļu izšķērdēšanu, atsevišķa Vakcinācijas biroja izveide nav nepieciešama. "Īpaši jau ņemot vērā to, kāda ir šā brīža vakcinēšanas bēdīgā situācija," pauda Zeltkalne.

Tāpēc, viņasprāt, ir nepieciešams atzīt kļūdu un likvidēt Vakcinācijas projekta biroju. Vienlaikus tas samazināšot arī "mākslīgi radīto birokrātisko aparātu, kas turklāt sevi nav attaisnojis".

"Sabiedrības labums no tā būs vēl lielākas līdzekļu izšķērdēšanas novēršana. Piemēram, ņemot vērā biroja darbinieku augstās atlīdzības, kas tiek maksātas no nodokļu maksātāju naudas. Tāpat - mazāka birokrātija," pauda iniciatīvas pārstāve, vienlaikus piebilstot, ka Veselības ministrijas funkcija ir nodrošināt sabiedrības veselības aprūpi arī šai pandēmijas situācijā, nevis "apaudzēt" valsts aparātu.

Viņas ieskatā, šis ir Veselības ministrijas nepārdomāts solis, un to vajag labot.

Jau ziņots, ka janvārī noslēdzās konkurss par Vakcinācijas biroja vakancēm. Izskatot 416 pretendentu pieteikumus, Veselības ministrija izveidoja Vakcinācijas projekta biroja komandas kodolu, kuru vada Eva Juhņēviča.

Janvārī vakcinācijas pret Covid-19 projekta biroja darbībai novirzīti 641 800 eiro.