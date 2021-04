Gulbe: Stabilais pārtikas cenu periods Latvijā ir beidzies, jo ir gaidāms to kāpums

Neskatoties uz Covid -19 satricinājumiem valstī jau vesela gada garumā, pārtikas cenas nav piedzīvojušas dramatiskas izmaiņas, bet turpmāk jārēķinās ar cenu pieaugumu, aģentūru LETA informēja Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) vadītāja Ingūna Gulbe.

Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra (LTVC) rīcībā esošā informācija liecina, ka šogad salīdzinot ar aizvadīto gadu, būtiskākais cenu pieaugums lielveikalu ķēdēs bija apelsīniem, spageti, importa zemenēm, griķiem un margarīnam, bet samazinājums - dārzeņiem, svaigai gaļai un skābajam krējumam.

"Pagājušā gada beigās visā Eiropā bija ievērojams iepirkuma cenu kritums cūkgaļai un liellopu gaļai, kas bija redzams ar zemākām svaigas gaļas cenām Latvijas veikalos. Raugoties tuvākajā nākotnē, izskatās, ka mūs gaida pārtikas cenu pieaugums. Pasaulē ir augušas labības, eļļas un cukura cenas, kas ir izejviela daudzu pārtikas produktu ražošanai. Pieaugušas ir degvielas cenas un konteineru pārvadājumu izmaksas. Tāpat dažādi ar pandēmiju saistītie ražošanas šķēršļi veicina cenu pieaugumu," uzskata Gulbe.

Lielākais cenu pieaugums, kā norāda AREI pārstāvji, gada laikā bijis apelsīniem - tas audzis par 29% no 1,46 eiro par kilogramu 2020.gada martā līdz 1,89 eiro par kilogramu 2020.gadā. Līdzīga tendence novērojama ar spageti cenām, kas kāpušas par 22% no 0,77 eiro par kilogramu līdz 0,94 eiro par kilogramu, importa zemenēm par 21% no 6,29 eiro par kilogramu līdz 7,61 eiro par kilogramu, griķiem un margarīnam "Rama clasic" par 16%, attiecīgi no 1,57 eiro par kilogramu līdz 1,82 eiro par kilogramu, un no 1,20 eiro par 400 gramiem līdz 1,39 eiro par līdzīgu svaru. Savukārt ķiplokiem, mandarīniem, "Merrild" maltai kafijai un saulespuķu eļļai cenas pieaugušas par 13% attiecīgi no 4,15 eiro par kilogramu līdz 4,68 eiro par kilogramu, no 1,76 eiro par kilogramu līdz 1,98 eiro par kilogramu, no 12,20 eiro par kilogramu līdz 13,83 eiro par kilogramu un no 1,72 eiro par litru līdz 1,95 eiro par litru.

Savukārt vislielākais cenu samazinājums gada laikā ir bijis sīpoliem - tas samazinājies par 26% no 0,52 eiro par kilogramu 2020.gada martā līdz 0,38 eiro par kilogramu šī gada martā, kartupeļiem par 22% no 0,52 eiro par kilogramu līdz 0,41 eiro par kilogramu, liellopu gaļas filejai par 17% no 9,38 eiro par kilogramu līdz 7,83 eiro par kilogramu, galviņkāpostiem par 14% no 0,46 eiro par kilogramu līdz 0,40 eiro par kilogramu, batonam no kviešu miltiem, skābajam krējumam ar tauku saturu 15% apmērā un cūkgaļas šķiņķim par 13%, attiecīgi no 1,53 eiro par kilogramu līdz 1,33 eiro par kilogramu, no 3,63 eiro par kilogramu līdz 3,15 eiro par kilogramu un no 6,44 eiro par kilogramu līdz 5,59 eiro par līdzīgu svaru.

Gulbe skaidroja, ka cenu samazinājums dārzeņiem ir izskaidrojam ar to, ka Latvijā gan Eiropā šogad bija labas dārzeņu ražas, bet pieprasījums Covid-19 dēļ slēgto "HoReCa", arī "Skolas augļu" programmu dēļ ir samazinājies, kas izsaucis dārzeņu cenu ievērojamu samazinājumu. Veikalos esošās akcijas, kur, piemēram, burkāni maksā 12 eirocenti kilogramā, ir neadekvāti zema cena ražotājam.