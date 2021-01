Gana pošu visu pieaugušo vakcinēšanai pret Covid-19 Latvija varētu saņemt trešā ceturkšņa beigās

Patlaban tiek prognozēts, ka optimistiskākajā scenārijā vakcīnu pret Covid-19 apjoms, kas pietiktu visu Latvijas pieaugušo iedzīvotāju vakcinācijas pabeigšanai varētu tikt saņemts šā gada trešā ceturkšņa beigās, norādīts Veselības ministrijas (VM) izstrādātajā Covid-19 vakcinācijas plānā, ko ceturtdien atbalstīja valdība.

Plānā skaidrots, ka pašreizējais mērķis ir pēc iespējas ātrāk vakcinēt vismaz 70% visu Latvijas pieaugušo iedzīvotāju, tādējādi padarot iespējamu kolektīvo imunitāti pret Covid-19. Saņemot pietiekamu vakcīnu daudzumu, kopā ar citām Eiropas valstīm plānots šo mērķi sasniegt līdz šī gada vasaras beigām, vēsta LETA.

Lai to izdarītu, būtu nepieciešams izveidot vakcinācijas sistēmu ar kapacitāti 100 000 vakcinācijas epizodes nedēļā, kas atbilst prognozētajam vakcīnu piegāžu ātrumam un ļauj ātri izvakcinēt visu piegādāto apjomu, skaidro VM.

Vadoties pēc pašreizējām prognozēm par vakcīnu piegādēm, Latvija laika periodā no šī gada līdz nākamā gada pirmajam ceturksnim varētu saņemt kopumā 5 297 432 vakcīnu devas.

Lielāko daļu jeb 1 390 720 devu paredzēts saņemt no ražotājā "Pfizer" un "BioNTech". Tas ļautu vakcinēt kopumā 695 360 iedzīvotāju.

Tikmēr 1 271 870 devas plānots saņemt no ražotāja "AstraZeneca", kurš nesen ziņojis par Eiropas Savienībai piegādājamā vakcīnu apjoma kritumu pirmajā ceturksnī, kas Latvijas gadījumā nozīmē, ka šī gada pirmajos trīs mēnešos plānots saņemt 108 791 devu, nevis 423 957, kā iepriekš prognozēts.

Trešo lielāko vakcīnu skaitu paredzēts saņemt no ražotāja "CureVac", kas no šī gada otrā ceturkšņa līdz nākamā gada pirmajam ceturksnim varētu nodrošināt Latviju ar 946 510 vakcīnas devām. Savukārt ražotāja "Janssen Pharmaceutica NV" vakcīnas kopumā 841 414 devu apmērā plānots saņemt no gada otrā ceturkšņa līdz gada beigām.

Vienlaikus laika periodā no šī gada līdz nākamā gada pirmajam ceturksnim Latvija arī varētu saņemt kopumā 546 918 ražotāja "Moderna" vakcīnas devas.

Ministrijā atgādina, ka vakcīnu ražotāju piegāžu prognozes nepārtraukti mainās.

Jau ziņots, ka šobrīd kopējais Latvijā saņemto vakcīnu skaits ir 31 425. No tām ražotāja "Pfizer" un "BioNTech" vakcīnu devas ir 30 225, savukārt ražotāja "Moderna" - 1200.

Vadoties pēc ministrijas informatīvā ziņojuma, kas pagājušajā nedēļā tika skatīts valdībā, šī gada pirmajos trīs mēnešos Latvija varētu saņemt 497 827 vakcīnas pret Covid-19 devas, kas ļautu sapotēt 248 914 cilvēkus.

Šobrīd lietošanai Eiropas Savienībā ir reģistrētas tikai divas vakcīnas - "Moderna", kā arī "BioNTech" un "Pfizer". Tiek prognozēts, ka līdz šī gada 29.janvārim varētu tikt reģistrēta "AstraZeneca" vakcīna, un šādā gadījumā februārī Latvija varētu saņemt vairāk nekā 120 000 vakcīnu devu.

Svētdien, 31.janvārī, Latvijai paredzēts piegādāt vēl 2400 devas ražotāja "Moderna" vakcīnas pret Covid-19, aģentūrai LETA apstiprināja Nacionālajā veselības dienestā.