Gadu mijā uguņošanas iespējas būs ierobežotas

Ievērojot ugunsdrošības nosacījumus, šodien un piektdien privātpersonas savu privātmāju teritorijā drīkstēs uguņot jebkurā laikā, bet pilsētās pie daudzdzīvokļu mājām privātpersonām individuāli atļauts uguņot tikai līdz plkst.22, iepriekš žurnālistiem un aģentūrai LETA skaidroja Valsts policijas priekšnieka vietnieks Normunds Krapsis.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā aģentūrai LETA skaidroja, ka atbilstoši Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumam daudzdzīvokļu māju pagalmos gan aizliegts izmantot tādus pirotehniskos izstrādājumus kā raķetes.

Dienests aicina ievērot piesardzību un neizmantot pirotehniskos izstrādājumus tiem nepiemērotās vietās - nerīkot uguņošanu iekštelpās un uz balkoniem, kā arī nepalaist pirotehniku pa atvērtiem mājokļu logiem.

Papildus VUGD norāda, ka no ugunsdrošības viedokļa daudzdzīvokļu māju pagalmi nav piemērota vieta pirotehnikas izstrādājumu izmantošanai.

Covid-19 izplatības ierobežošanai valstī no 9.novembra līdz 7.februārim ir izsludināta ārkārtējā situācija un noteikta virkne ierobežojumu.

No valdības lemtā izriet, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem laikā jau no 30.decembra vakara līdz 4.janvārim, kā arī 8.janvārī un 9.janvārī no plkst.22 līdz plkst.5 būs jāuzturas savā dzīvesvietā.