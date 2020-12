FOTO: Latvijā nogādātas pirmās vakcīnas pret Covid-19

Šorīt, otrajos Ziemassvētkos, Latvijā nogādātas pirmās vakcīnas pret Covid-19, liecina veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) ieraksts mikroblogošanas vietnē "Twitter".

"Vakcīna ir klāt!!!" tviterī paziņojusi ministre, pievienojot četrus fotoattēlus, kuros redzams, kā no kravas automašīnas ēkā tiek nestas kartona kastes. Uzraksti uz kastēm liecina, ka tās paredzētas tādu kravu pārvadāšanai, kuras svarīgi uzturēt noteiktā temperatūrā. Kastēs temperatūras uzturēšanai tiek izmantots sausais ledus, un katra no tām sver 20,5 kilogramus, liecina uzraksti, vēsta LETA.

Kā ziņots, šodien Latvijā bija paredzēta pirmā "Pfizer" un "BioNTech" izstrādāto vakcīnu pret Covid-19 piegāde, atvedot 9750 vakcīnas, aģentūra LETA uzzināja Veselības ministrijā.

Ministrija iepriekš publiskojusi laika grafiku pirmo vakcīnu nonākšanai Latvijā. Eiropas Komisija vakcīnu lietošanai Eiropas Savienībās (ES) apstiprināja šīs nedēļas sākumā.

Ministrijā skaidroja, ka konkrētā vakcīna pret Covid-19 tiek uzglabāta sasaldētā veidā mīnus 75 grādos.

Atbilstoši plānam 28.decembra rītā zāļu lieltirgotavas piegādās vakcīnas desmit Latvijas slimnīcu vakcinācijas kabinetiem, kur to plus 2 līdz plus 8 grādos var uzglabāt līdz piecām dienām.

Plānots, ka vakcinācijas nedēļa sāksies pirmdienā, 28.decembrī. Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens uzsvēra, ka nav zināms precīzi cikos atvedīs vakcīnas 26.decembrī. Ja tas būs ap pusnakti - var nepaspēt nokomplektēt pasūtījumu uz 27.decembra rītu, tāpēc pieņemts lēmums vakcināciju sākt 28.decembrī, lai ir pilns cikls.

Tāpat aģentūras direktors minēja, ka vakcinācijas kabinetiem bija vairāki semināri, kuros stāstīja par pasūtīšanas kārtību, uzglabāšanu un citiem būtiskiem aspektiem. Tāpat viņiem ir zināms saņemamais vakcīnu daudzums.

Henkuzens norādīja, ka vakcinācijas kabinetiem ir izstrādāta rokasgrāmata, kurā aprakstīta vakcīnu uzglabāšana, saņemšana un saraksts, lai process būtu maksimāli homogēns visās ārstniecības iestādēs, proti, lai kāds neaizmirstu par niansēm un to, cik bieži jāpārbauda temperatūra.