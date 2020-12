FOTO: Labdarības maratonā "Dod Pieci!" saziedoti jau 99 510 eiro

Labdarības maratonā „Dod pieci!” otrajā diennaktī jau saziedoti 99 510 eiro, kas sniegs praktisku palīdzību cietušajiem no vardarbības ģimenē. Šodien otro lielāko ziedojumu „Dod pieci!” vēsturē veica „Circle K Latvia”, ziedojot 40 000 eiro. Atbalstot maratonu, pavārs Mārtiņš Sirmais Valmierā pie Sv. Sīmaņa baznīcas šodien, plkst.19.00 dāvinās paša ceptas bagetes ikvienam, kurš būs ziedojis “Dod pieci!” mērķim, informē Latvijas Radio Sabiedrisko attiecību speciāliste Daiga Konošonoka.



Mājaslapā dodpieci.lv cilvēki turpina aktīvi ziedot un piedalās īpašās labdarības izsolēs. Visā Latvijā skaidras un bezskaidras naudas ziedojumus pieņem „Circle K” degvielas uzpildes stacijās. Sākusies arī pieteikšanās palīdzības saņemšanai, aizpildot pieteikuma formu dodpieci.lv.

Lai ziedotu pie Stikla studijas Doma laukumā, ierodas ģimenes, kas visu gadu rūpīgi krājušas ziedojumus. Divas ģimenes no Jūrmalas ziedoja sešu gadu laikā sakrātās monētas, kas svēra 50 kilogramus. Ierodas arī cilvēki, kuri maratonam ziedo katru gadu. Šodien ziedojumu veica arī kāds tikko jaunlaulāts pāris. Lielākā daļa ziedotāju šogad ziedo attālināti.

„Dod pieci!” studijā turpina viesoties eksperti, sabiedrībā zināmi cilvēki un populāri mūziķi. Ar stāstiem dalās cietušie no vardarbības un ziedotāji.

Veselības ministre Ilze Viņķele teica, ka vardarbībā pastāv ķēdes princips - tie, kuri to ģimenē ir piedzīvojuši, mēdz to turpināt pielietot savā ģimenē. Viņa uzvēra, ka par to jārunā, jo tas rod ceļu uz dziedināšanu.

Mūziķis Jānis Holšteins-Upmanis (GoranGora) atzina: “Mēs nerunājam par jaunu, pēķšnu problēmu, kas tikko atklājusies. Šī ir ļoti sena tēma. Līdz šim tas vienmēr bijis kā noslēpums, vai aiz kautrības vai bailēm cilvēki par to klusējuši. Ir svarīgi par to runāt, jo tikai tā mēs spējam kustināt lielo enerģiju ap šo tēmu un to risināt. Es domāju, ka šī gada akcijā būtiskākais uzvaras fakts būtu tas, ka tie cilvēki, kuri ir piedzīvojuši vardarbību ģimenēs, spēj ieraudzīt, ka ir, kur vērsties, lai risinātu problēmu.”

Pārdomājot daudzās izmaiņas, kas notikušas īpaši šogad, mūziķis Intars Busulis teica: “Ļoti daudzi tagad ir uzvilkti, daudziem tas šobrīd nāk uz āru, un tad viņi izgāž savas dusmas pār saviem tuviniekiem. Vajag atrast spēku risināt problēmu, kas ir tevī pašā.”

Ģitārists Kaspars Zemītis pastāstīja, ka viņa ģimenē ir novilktas robežas, kuras nevar pārkāpt: “Nedod Dievs, ka enerģija, kura sakrājusies, aizietu virzienā, kur tai nevajadzētu. Neviens nepiedzimst par vardarbīgu cilvēku. Tas rodas tad, kad spēks aiziet virzienos, kuros nevajadzētu, Man ir sajūta, ka cilvēkam ir jāapzinās, ka viņš nav varens. Kad cilvēks jūtās visvarens, viņš sataisa lielākās ziepes.”

Studijā viesojās arī grupa „Tautumeitas”. Tās dalībniece Lauma Bērza atzina, ka ļoti daudzi cieš no vardarbības pamatskolā, bet Asnate Rancāne atcerējās: ”Bija situācija, kad redzot, kā pret bērnu veic vardarbību māte, neviens, izņemot vienu cilvēku, nepiegāja un to neapturēja. Tajā brīdī man bija tāds apmulsums, ka es nezināju, ko darīt.” Grupas mūziķe Laura Vārpiņa aicināja būt vērīgākiem: „Ja pašam cilvēkam ir labi, viņš neiedomājos, ka citās mājās varētu būt cita drošības un nedrošības sajūta.”

Ziedotāja Agnese, kas piedzīvojusi vardarbību attiecībās, stāstīja: “Uzaugu ģimenē, kurā bija apskāvieni un atbalsts. Iepazinos ar cilvēku, kuram tas ir svešs. Nesapratu, kas notiek. Viss sākās ar alkoholu, apsaukāšanos, tādām mazām lietām. Ar laiku kļuva normāli sākt rītu ar emocionālu vardarbību, pavadīt dienu ar to, sagaidīt vakaru un nakti. Es kļuvu līdzatkarīga un līdzatbildīga. To ir grūti pastāstīt citiem, jo ir kauns. Negribēju, lai vecākiem ir sāpīga ikdiena, to zinot. Sāpīgāku to padarīja tas, ka man blakus bija četrgadnieks, kurš bija jāpasargā. Man paveicās, ka vienā brīdī atnāca apskaidrība - pietiek, ir jāizbeidz. To nevar saprast cilvēks, kas nav tajā dzīvojis.”

Ziedotāja Baiba atklāti atzina: “Bieži sev uzdodu jautājumu, kāpēc mēs ļaujam darīt sev pāri? Vienmēr esmu bijusi neatkarīga, jebkurā brīdī varēju saņemties un aiziet. Bet tad sāku uztvert to normāli, - ja esi kaut ko „nepareizi” izdarījusi, mājās vienmēr “dabū”. Kad nobriedu par to runāt, no daudziem izskanēja “nu beidz, viņš taču ir normāls cilvēks”. Vairs nevarēju piezvanīt vecākiem, draugiem, kad pati gribēju, visu kontrolēja. Kad viņš saprata, ka es aiziešu, sāka ņemt manu maku līdzi, ejot uz darbu. Es sapratu, ka nekur nevaru aiziet. Tad sāku krāt “drošības naudiņu”. Un vienā rītā piecēlos, piezvanīju mammai un teicu: “Mammu, es ņemu bērnus un braucu pie tevis. Pavisam. Ir labi, ka esat jūs, kas tam pievērš uzmanību un notic tam, ka tā notiek...”

No vardarbības cietusī Terēze aicināja citus cietušos: “Ja izdarīsi lēmumu sev par labu, tad raudāsi no laimes, nevis no sāpēm.” Ziedotājs Pēteris, kurš pats ir vardarbības upuris, teica: “Vardarbībai nav attaisnojuma un neviens nav pelnījis, ka tā tiek pielietota. Es nenoliedzu, ka cieš bērni un sievietes, bet cieš arī vīrieši.”

„Dod pieci!” šodienas viesi - Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica žurnāliste Ilze Vēbere, Marika Andžāne (nekluse.lv autore), Mārtiņš Zvīdriņš.

„Dod pieci!” muzicē Kaspars Zemītis ar ģimeni, Chris Noah, Tautumeitas, Musiqq, Samanta Tīna, Dagamba, Sudden Lights, Viņa, Agnese & JJ Lush, Indygo, Nora Koma, Blue Jean Serenade, Saule, Waterflower, Bekars.

"Dod pieci!" tiešraidei var sekot līdzi sabiedriskajos medijos un mājaslapā dodpieci.lv.

