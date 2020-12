FOTO: Labdarības maratonā "Dod pieci!" saziedoti jau 166 150 eiro

Labdarības maratonā „Dod pieci!” ceturtajā diennaktī saziedoti 166 150 eiro, kas sniegs praktisku palīdzību cietušajiem no vardarbības ģimenē. Katru dienu pieaug palīdzības pieteikumu skaits. Jau 48 cilvēki aizpildījuši palīdzības pieteikumus mājaslapā dodpieci.lv. Pirmie palīdzības pieteicēji pašreiz saņem atbalstu par psihologa konsultācijām, pieejamo juridisko un medicīnisko palīdzību. „Dod pieci!” ziedojusi arī Latvijas Prokuroru biedrība.

Palielinājies zvanu skaits organizācijām, kas sniedz atbalstu cietušajiem no vardarbības, tai skaitā, „Centram MARTA”, „Skalbes” un „Centram Dardzedze”. Ziedošana turpinās mājaslapā dodpieci.lv un „Circle K” degvielas uzpildes stacijās, informē Latvijas Radio Sabiedrisko attiecību speciāliste Daiga Konošonoka.

„Dod pieci!” viesojas eksperti, sabiedrībā zināmi cilvēki un populāri mūziķi. Ar stāstiem dalās cietušie no vardarbības un ziedotāji.

Latvijā likumdošana, saistībā ar jautājumu par vardarbības gadījumiem, ir papildināta tikai pēdējo desmit gadu laikā. Ilze Celmiņa, Rīgas apgabaltiesas tiesnese, „Dod pieci!” teica: „Lai palīdzētu cietušajam orietnēties, kas tieši, kurā brīdī ir jādara, pietrūkst informācijas un kvalitatīva atbalsta. Likumdošanā nav nostiprināts starpinstitucionālās sadarbības modelis. Lai diskutētu par tendencēm un nepieciešamās palīdzības attīstību, būtu kopā jādarbojas prokuroriem, advokātiem, tiesnešiem un sociālajiem darbiniekiem. Labs sadarbības piemērs ir Re:Baltica iniciētie likumdošanas grozījumi, kur ātri tika panākts, ka cietušais tagad var vērsties jebkurā, ne tikai notikuma vietai tuvākajā, tiesā. Uzskatu, ka likumdošana nav problēma, bet gan amatpersonu labā griba un vēlme sadarboties.”

I.Celmiņa uzsvēra, ka cietušajiem jāzina: „Tiesas izskata pieteikums par pagaidu aizsardzību pret varmāku bez valsts nodevas un vienas darba dienas laikā. Pieteikums ir viegli aizpildāms. Šī palīdzība nosaka, ka varmāka iziet no mājvietas un aizliegts kontaktēties, lēmuma izpildi kontrolē policija.”

„Dod pieci!” šogad ziedojusi arī Latvijas Prokuroru biedrība. „Mūs uzrunā „Dod pieci!” akcijas mērķis. Ikdienā redzam smagākos gadījumus, kas saistīti ar krimināllietu par vardarbību. Katrs prokurors, skatot lietu, ir redzējis, ka ir bijis tāds brīdis, kad smagās sekas apkārtējie vēl varēja novērst, pareizi rīkojoties – drosmīgi, atbildīgi, līdzcietīgi. Taču baiļu dēļ līdzcilvēki izvēlas vienaldzību un neiestājas par vājāko. Apburtajam vardarbības aplim nav jāļauj izveidoties, mēs ticam - sabiedrība var palīdzēt to izdarīt. Katrā cilvēkā ir spēks palīdzēt draugam, kolēģim, pajautāt, kas notiek un, kā palīdzēt, jo no vardarbības cieš absolūti visu sabiedrības slāņu cilvēki,” teica Dace Milberga, Latvijas prokuroru biedrības valdes locekle.

Mūziķe Linda Leen „Dod pieci!” teica: „Vardarbības jautājumam jāpieiet no abām pusēm. Jāstrādā abiem - gan varmākām, strādājot ar savām dusmām, gan upuriem, saprotot, kāpēc mēs ļaujam ar sevi tā izrīkoties. Ir svarīgi kāpt ārā, neievilkt garumā un ar kādu aprunāties. Man palīdzēja izrauties terapija un apzinātība. Iegūtā brīvība, izraujoties, ir tik skaista!”

Mūziķe Māra Upmane-Holšteina teica: “Gribētu teikt, ka nekad neuzkliedzu uz savu bērnu un nesakratu aiz rokas, bet tā teikt nevaru. Dusmas ir milzīga tēma, pie kā strādāju pēdējā laikā, kā tās izprast, novadīt. Nevaram izlikties, ka to vispār nav. Kad sanācis būt skarbākai pret bērniem, izrunāju un pasaku: „Piedodiet, mammai tā nevajadzēja darīt!” Esam tā vecāku paaudze, kas beidzot saprot, ka tā rīkoties nav pareizi.”

Mākslinieks Rojs Rodžers labdarības izsolei dodpieci.lv nodevis tērpu, kas speciāli radīts Supernovas fināla pārraidei. “Man nepatika, ka mani apceļ, mainīju skolu. Daudz var palīdzēt izglītība un zināšanas. Ja izglītotu tos, kuri mani apcēla, varbūt viņi pārstātu apcelt, jo viņiem būtu lielāka skaidrība par šo tēmu. Par vardarbībās tēmām vairāk jārunā izglītojošā manierē,” teica R.Rodžers.

Mūziķis JeeKaa teica: “Kad biju jau pieaugušā vecumā, biju toksiskās attiecībās. Bija ļoti grūti par to kādam stāstīt. Pēc paskata esmu it kā normāls čalis, kuram vajadzētu pašam tikt ar to galā. Ir grūti, ja otra pusīte visu laiku dzen kompleksos un mēģina noturēt ar pašnāvības draudiem. Uzlikts slogs otram cilvēkam, ko grūti izturēt. Biju iekritis šajos tīklos. Kad ir emocijas, jūtas un pieradums, ir grūti par savām problēmām stāstīt citiem. Tādas attiecības ir vienkārši jāpārtrauc, jo emocionālā vardarbība nepalaiž vaļā tik ātri. Tas liek ļoti apšaubīt sevi.”

Ziedotājs Emīls pastāstīja: “Kad sākās „Dod pieci!”, ar draudzeni Alisi sākām vairāk runāt un diskutēt par šo tematu. Viņa saņēma drosmi izstāstīt, ka iepriekšējās attiecības ir bijušas ļoti toksiskas, bijusi vardarbības upuris, tikusi pazemota. Es nespēju palikt vienaldzīgs. Man bija ļoti grūti to klausīties. Es nesapratu, kā tas var būt, ka pret manu vistuvāko cilvēku, ap kuru grozās visa mana pasaule, kāds ir atļāvies pacelt roku, pazemot. Es sapratu, ka tādu cilvēku ir ļoti daudz, un mums kaut kas ir jādara. Ceru, ka mums izdosies tas, ko mēs tagad esam iesākuši darīt!”

Ziedotāja Katrīna: “Bērnībā nācās saskarties ar neiecietību starp omu un opi, kas izpaudās negantos strīdos un kliegšanā. Ar brāli atceramies pastāvīgu kliegšanu - nebija reizes, kad viņi normāli sarunātos. Bija reizes, kad oma vēlējās ar bērniem doties prom no šīm attiecībām, taču, padomājot, kādi būs apstākļi - no silta mitekļa uz neapkurinātām telpām, - no šīs domas atteicās. Viņa teica „kamēr man pa galvu nesit, projām neiešu.” Spēks, ko sievietes un vīrieši, velta, lai tiktu galā ar šādu vardarbību, ir milzīgs. ”

Ziedotāja Ilona, cietusi no vardarbības: “Varmāka bija māte. Histērijas, apsaukāšanās, dzīšana ārā no mājām - tā bija ikdiena. Ļoti svarīgi, lai līdzās būtu kāds cilvēks, kas spētu palīdzēt. Mūsu gadījumā nebija neviena, kas palīdzētu. Ģimenei par to bija jāsamaksā pārāk dārgi. Smagās ikdienas dēļ, brālis 9 gadu vecumā izdzēra kaudzi ar zālēm un nomira. Gulēja uz zemes, raudāja, ka ļoti sāp vēders. Māte teica, ka vienkārši tēlo un izlikās, ka tas nav pa īstam. Tur viņš arī palika. Man tolaik bija 12 gadu. Šķita, ka pēc tā varbūt kāds palīdzēs, bet nekā. Šogad saņēmos un sāku apmeklēt psihologu. Tas ietekmē visu tālāko dzīvi, arī tagad savos 44 gados nevaru paprasīt palīdzību, visu mēģinu izdarīt pati. No tā cieš visi apkārtējie. Pilnīgi visi esam pelnījuši būt laimīgi. Nevienam nav tiesību mūs ierobežot. Arī varmākas ir žēl, bet, ja esi varmāka, aizej parunā ar kādu par to.”

Ziedotāja Ilze, cietusi no vardarbības: “Kad nokļūstam situācijā, kad vajadzīga pagaidu aizsardzība pret vardarbību, iesniegumu uzrakstīt ir vienkārši, taču policijai nodrošināt šo aizsardzību ir sarežģīti, jo piekļuve internetam un telefonam joprojām ir. Varmāka ignorē iestāžu norādījumus, izsaka draudus man, bāriņtiesai, tiesnesim, citām iestādēm. Prokuros teica, lai mainu dzīvesvietu un darbu.”

