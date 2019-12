FOTO: Labdarības maratonā "Dod Pieci!" kopā saziedoti 438 197 eiro

Šogad labdarības maratonā Dod Pieci! saziedoti 438 197 eiro, sasniedzot absolūto rekordu Dod Pieci! vēsturē. Šī gada ziedojumi nodrošina pilnvērtīgu uzturu neārstējami slimajiem cilvēkiem, kuri vairs nevar paēst paši, kā arī citu paliatīvās aprūpes atbalsta terapiju. Šajā gadā sasniegts arī ziedoto dziesmu rekords, kas nozīmē, ka tēma uzrunājusi īpaši plašu cilvēku loku. Labdarības maratona komanda nosūtījusi atklātu vēstuli valsts augstākajām amatpersonām un atbildīgajām ministrijām, kurā norādīts uz paliatīvās aprūpes sistēmas problēmām, informē Labdarības maratona Dod Pieci! komunikācijas vadītāja Indra Zomerovska.

„Viens no lielākajiem ieguvumiem, līdzās tam, ka saziedotā nauda nodrošinās cilvēcīgas beigas paliatīvās aprūpes pacientiem un atvieglos viņu ģimeņu ikdienu, ir plašais cilvēku loks, ko esam uzrunājuši. Mēs redzam, ka pie stikla studijas pulcējas visi - skolēni ar skolotājiem, ģimenes ar bērniem, jaunieši un seniori - un tas savā ziņā nav pārsteigums. Mēs apzināmies, ka tēma skar ikvienu no mums, un mēs esam līdzatbildīgi, lai nevienam nebūtu jāmirst badā, slāpēs un neciešamās sāpēs. Sirsnīgs paldies ikvienam, kurš bija ar mums kopā – mēs to jutām,” saka studijas dīdžejs Toms Grēviņš.

„Šis ir unikāls gads, kad, nosaucot saziedoto summu, prātā varam zināmu skaitli jau ņemt no tās nost, jo ziedojumi jau tiek likti lietā. Pateicoties labdarības maratona Dod Pieci! ziedotājiem, jau ir uzsākta atbalsta sniegšana nedziedināmi slimiem cilvēkiem. Stikla studijas darbības laikā Ziedot.lv saņēmis jau vairākus desmitus palīdzības lūgumu. Un vairāk nekā 10 cilvēkiem jau esam nogādājuši šķidro pārtiku un higiēnas preces,” stāsta Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta.

Palīdzību var pieteikt ikviens, kura ģimenē ir paliatīvās aprūpes pacients. To var izdarīt www.dodpieci.lv vai sazinoties ar Ziedot.lv un norādot, kāds atbalsts ir vajadzīgs. Informācija tiek nosūtīta Ziedot.lv komandai, kura sazinās ar palīdzības pieteicēju, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu speciālo šķidro pārtiku vai citu atbalsta terapiju.

Noslēdzot Dod Pieci!, labdarības maratona komanda nosūtījusi atklātu vēstuli valsts augstākajām amatpersonām un atbildīgajām ministrijām, kurā norādīts uz paliatīvās aprūpes sistēmas problēmām.

„Šī gada labdarības maratons Dod Pieci! aicināja sabiedrību ziedot naudu nedziedināmi slimu cilvēku atbalstam, jo uzskatām, ka ir noziegums 21. gadsimtā demokrātiskā valstī pieļaut, ka līdzcilvēki mirst no bada un slāpēm. Lai arī sabiedrība ir izrādījusi milzīgu atbalstu, tomēr saziedotā nauda nosegs vien minimumu no nepieciešamā atbalsta un pietiks īslaicīgi. Tāpēc aicinām valdību un valsts amatpersonas 2020. gadā paliatīvās aprūpes jomas sakārtošanu noteikt kā prioritāti,” teikts vēstulē.

Vēstules autori uzsver: „Latvijā neārstējami slimu cilvēku aprūpē situācija ir skaudra – pacienti un ģimenes sakaras ar paliatīvās sistēmas nepilnībām, valsts atbalsts ir niecīgs un tajā ir šādas problēmas:

nepietiekama informācija par pakalpojuma pieejamību;

nav izstrādāts algoritms, kur pacientiem vai viņa tuviniekiem vērsties akūtā brīdī;

nav ambulatorās paliatīvās aprūpes atbalsta punktu;

nepietiekams gultasvietu skaits stacionāros;

nepietiekams un ierobežots laika intervāls, atrodoties paliatīvās aprūpes nodaļās;

nepietiekams mediķu un aprūpētāju skaits;

motivējošo faktoru trūkums jauno speciālistu piesaistei;

nav izstrādāts ne finansiāla, ne psiholoģiska atbalsta mehānisms mājas aprūpē esošajiem pacientiem;

nav atbalsta mehānisma cilvēkiem, kas kopj nedziedināmi slimos ģimenes locekļus – nav nodrošināta sociālā aizsardzība, nepietiekams psiholoģiskais un materiālais atbalsts.”

Vēstules noslēgumā amatpersonas aicinātas sniegt atbildi savas kompetences robežās – ar potenciālo plānu, risinājumiem un to izpildes termiņiem, kas uzlabotu paliatīvās aprūpes pacientu, viņu tuvinieku un šajā jomā strādājošo mediķu situāciju. Vēstuli parakstījuši: tēmas vēstnese Evija Unāma, Dod Pieci! DJ vārdā Toms Grēviņš.

Dod Pieci! finālu apmeklēja Valsts prezidenta kundze Andra Levite, kura pateicās dīdžejiem un ziedotājiem par padarīto darbu.

Šodien stikla studijā Doma laukumā jau viesojās cilvēki, kuri bijuši līdzās maratona norisei – Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls, Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta, Andris un Elita Kreisleri, Andris Rūbīns ar reklāmas aģentūras DDB radošo komandu, kā arī Latvijas Radio valdes locekle Sanita Dika-Bokmeldere un Latvijas televīzijas valdes loceklis Ivars Priede.

Klausītājus un dīdžejus stikla studijā un tiešraidē ar saviem priekšnesumiem priecēja grupas Sub Scriptum, Līvi, Singapūras Satīns, dziedātāja Aija Andrejeva kopā ar Kārli Būmeisteru un Kasparu Ansonu, komponists Mārtiņš Brauns un vokālā grupa Insomnia, Reinis Sējāns un Intars Busulis jeb duets Bujāns, bet studijas dīdžejs Marta uzstājās kopā ar Rīgas Doma kora skolas Gospeļkori.

Labdarības maratona īpašais aģents Čiekurmens jeb Rafaels Ciekurs kopā ar grupu Triānas Parks šodien viesojās Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas Paliatīvās aprūpes dienestā, lai Dod Pieci! komandas vārdā teiktu paldies slimnīcas darbiniekiem par darbu, ko viņi veic ik dienas, rūpējoties par neārstējami slimiem bērniem.

Jau ziņots, ka 17. decembra vakarā trīs Latvijas radio 5 – pieci.lv dīdžeji - Toms Grēviņš, Magnuss Eriņš un Marta Grigale tika ieslēgti īpaši labdarības maratonam izveidotā stikla studijā Doma laukumā, kurā pavadīs sešas diennaktis, atskaņojot klausītāju izvēlētās dziesmas par ziedojumiem.

Labdarības maratons Dod Pieci! šogad bija veltīts neārstējami slimu cilvēku mūža nogalei, uzsverot, ka rūpes dzīves beigās ir tik pat svarīgas kā sākumā. Visi labdarības maratona saziedotie līdzekļi caur Ziedot.lv tiks novirzīti neārstējami slimu cilvēku aprūpei, rūpējoties par to, lai ikviens mūža nogalē saņemtu pienācīgu aprūpi un varētu šo pasauli pamest cieņpilni. Minimālais ziedojums 5 eiro nodrošina vienu šķidras pārtikas ēdienreizi cilvēkiem, kuri paši vairs paēst nevar. Tāpat ziedojumi palīdzēs citiem paliatīvās aprūpes pacientu atbalsta pasākumiem – fizioterapeita palīdzībai, uztura speciālista konsultācijām, transporta pakalpojumiem u.c.