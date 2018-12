FOTO: Arī Aizputē mediķi dosies izsaukumos pie pacientiem ar modernāku un ērtāku automašīnu

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) autoparku papildinās 35 jauni operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi. Jaunās automašīnas paredzētas mediķu brigādēm reģionos. Tās pielāgotas braukšanai pa lauku ceļiem un kļuvušas modernākas un ērtākas, tā ļaujot mediķiem kritiskās situācijās daudz labāk palīdzēt pacientiem.

Jaunajās automašīnās pie pacientiem dosies NMPD mediķi Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Šobrīd dienesta rīcībā ir pirmie 14 auto, kas jau šajās svētku dienās nonāks pie brigādēm Daugavpilī, Rēzeknē, Talsos, Skrundā, Aizputē, Kandavā, Siguldā, Gulbenē, Limbažos, Bauskā, Aizkrauklē un Lielvārdē. Savukārt pārējie transportlīdzekļi dienestam tiks piegādāti pakāpeniski – janvārī un februārī, informē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Bukša.

21.decembrī Rīgā, svinīgi nododot reģionālo centru vadītājiem jauno transportlīdzekļu atslēgas, NMPD direktore Liene Cipule uzsvēra: “Lai glābtu pacienta dzīvību un stabilizētu viņa stāvokli kritiskā brīdī, mūsu auto ir jābūt gan ātram un drošam, gan spējīgam pie pacientiem nokļūt jebkuros laika apstākļos. Jaunās automašīnas ir pielāgotas braukšanai pa lauku ceļiem un aprīkotas tā, lai tajās droši būtu pacientam un kritiskā brīdī ātri un ērti strādāt varētu mediķi”.

Jau sākotnēji automašīnas bija paredzētas NMPD mediķu brigādēm reģionos, tāpēc tās izvēlētas ar visu četru riteņu piedziņu, tādas, kas ir viegli un droši vadāmas pa grūti izbraucamiem ceļiem – arī sniegā un dubļos. Vienlaikus operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi nodrošina lielāku komfortu gan brigādes personālam, gan pacientam.

Kā pasākumā, demonstrējot jauno auto, uzsvēra Kandavas brigādes operatīvā transportlīdzekļa vadītājs Aivars Kurzemnieks - jaunajās automašīnās liela loma atvēlēta drošībai. Piemēram, bērnu drošības jostas iestrādātas ne tikai nestuvēs, bet arī vienā no sēdekļiem, jo var būt noteikti veselības stāvokļi, piemēram, nopietni elpošanas traucējumi, kad mazākie pacienti slimnīcā jānogādā sēdus stāvoklī. Tāpat papildus drošībai auto aprīkots ar atpakaļskata videokameru. Arī darba vide mediķiem kļuvusi ērtāka. To uzlabot palīdzēja paši mediķi, jau pāris mēnešus iepriekš vairākas nedēļas ar īpašiem testa jeb prototipa auto dodoties izsaukumos pie pacientiem. Pēc izmēģināšanas, balstoties uz NMPD brigāžu mediķu un šoferu norādēm, tika veikti vajadzīgie uzlabojumi.

Savukārt Kandavas brigādes mediķes Kitija Odriņa un Gunta Rodzika, kurām jau ir pieredze dodoties pirmajos izsaukumos ar jauno auto, stāstīja, ka automašīnā veiktās izmaiņas būtiski atvieglo un ātrāku padara mediķu darbu sarežģītos apstākļos, jo dzīvību glābšanai nepieciešamais aprīkojums tagad novietots parocīgāk. Īpaši novērtētas ir jaunā tipa nestuves, kādas līdz šim atradās Rīgas mediķu automašīnās. Šo nestuvju augstumu var regulēt dažādos līmeņos, lai pacientu būtu ērti pārvietot, piemēram, no gultas uz nestuvēm, tāpat tās var transformēt, pielāgojoties katrai situācijai un pacienta vajadzībām.

Jaunie operatīvie transportlīdzekļi iegādāti par dienestam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Kopējās izmaksas ir 3,7 miljoni eiro ar PVN, kuras ietver gan pēc noteiktām prasībām konstruētos un specifiski izbūvētos auto, gan arī to aprīkojumu (pacienta nestuves, sēdkrēsls u.c.), OCTA apdrošināšanu un līdzekļus transportlīdzekļu apkopēm, remontiem un citiem servisa pakalpojumiem, kā arī garantiju uz četriem gadiem.

Ik dienu uz izsaukumiem visā Latvijā dodas līdz pat 190 NMPD brigādēm, izpildot ap 950 izsaukumu. NMPD mediķu brigādes izvietotas 103 vietās visā Latvijā. Steidzoties pie pacientiem un uz slimnīcu, viens operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis gadā nobrauc vidēji ap 60 tūkstošiem kilometru, bet daudzviet Latvijā ir arī tādas vietas, kur brigāžu auto gada laikā mēro vairāk nekā 100 tūkstošus kilometru.