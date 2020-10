Epidemiologiem izdevies izsekot aptuveni pusi no ceturtdien konstatētajiem Covid-19 inficēšanās gadījumiem

Epidemiologiem izdevies izsekot infekcijas avotu aptuveni pusei no ceturtdien konstatētajiem Covid-19 inficēšanās gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtā informācija.

Aizvadītajā diennaktī konstatēts rekordliels saslimušo skaits - 148. SPKC noskaidrojis, ka 71 cilvēks inficējies no zināmiem infekcijas avotiem, vēsta LETA.

Vēl astoņas personas inficējusies ārvalstīs, no tām četras - Krievijā. Tāpat divos gadījumos Covid-19 "ievests" no Baltkrievijas, pa vienam saslimušajam ir no Somijas un ASV.

Pārējos gadījumos inficēšanās apstākļu precizēšana vēl turpinās.

Jau ziņots, ka ceturtdien Latvijā reģistrēts līdz šim lielākais jauno Covid-19 gadījumu skaits - 148 inficētie, liecina SPKC apkopotie dati. Aizvadītajā diennaktī arī mirusi ar Covid-19 inficēta persona vecuma grupā no 30 līdz 35 gadiem.

Pēdējās diennakts laikā veikti 4759 Covid-19 izmeklējumi, kas ir viens no augstākajiem diennaktī veikto testu skaitiem. Tikmēr līdz šim Latvijā kopumā veikti 382 949 izmeklējumi, saslimušas 3204 personas, bet 1329 - izveseļojušās.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem pagājušajā diennaktī bijis - 3,1%. SPKC iepriekš skaidrojis, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.