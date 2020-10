Dzemdību nodaļas Kuldīgas un Dobeles slimnīcās tiks saglabātas

Dzemdību nodaļas Kuldīgas un Dobeles slimnīcās pēc Veselības ministrijas (VM) veiktā ārstniecības iestāžu izvērtējuma tiks saglabātas, aģentūrai LETA apgalvoja veselības ministre Ilze Viņķele.

Viņa klāstīja, ka VM pabeigusi pusgadu ilgušo slimnīcu līmeņu novērtējumu atkarībā no tā, kādu pakalpojumu līmeni iestādes bija uzņēmušās nodrošināt. Izvērtējums noticis, vairākkārt tiekoties ar iestādēm.

Lai arī dzemdību skaits Dobeles un Kuldīgas slimnīcās ir tuvu noteiktajam minimumam, nodaļu ģeogrāfiskā novietojuma dēļ dzemdību palīdzība abās iestādēs ir jāsaglabā, un nevienā brīdī neesot bijis domu par nodaļu likvidēšanu, atzina ministre. Viņa uzskata, ka Saeimas deputāti, kas aktualizējuši nodaļu slēgšanu slimnīcās, nodarbojas ar "lēta politiskā kapitāla izsišanu", lai pēc tam varētu paziņot, ka nodaļu saglabāšana ir viņu nopelns.

Viņķele arī uzsvēra, ka abas iestādes labi tiek galā ar hronisko pacientu ārstēšanu un interno medicīnas pakalpojumu sniegšanu.

To, kādas izmaiņas plānotas citās Latvijas slimnīcās saskaņā ar veikto novērtējumu, ministre, pirms VM ziņojums nav skatīts valsts sekretāru sanāksmē, nevēlējās atklāt.

Iepriekš "KPV LV" Saeimas frakcijas vadītāja vietnieks Ēriks Pucens pauda, ka tiksies ar VM parlamentāro sekretāru, lai pārrunātu, pēc viņa paustā, Kuldīgas un Dobeles slimnīcu dzemdību nodaļu slēgšanu un iespēju to aizkavēt. Partija "kategoriski iestājas pret" reģionālo slimnīcu kapacitātes un ārstēšanas potenciāla vājināšanu, jo "tas apdraud laukos dzīvojošo iedzīvotāju tiesības saņemt savlaicīgi kvalitatīvu veselības aprūpi".

Tāpat sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" savākti 10 000 parakstu par Dzemdību nodaļas saglabāšanu slimnīcās Kuldīgā un Dobelē.

Minētais parakstu skaits ļauj iniciatīvu iesniegt tālākai izvērtēšanai Saeimā.

Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Sandis Miļauskis. Viņaprāt, no 2021.gada janvāra nedrīkst likvidēt Dzemdību nodaļas Kuldīgas un Dobeles slimnīcās. Iniciatīvā skaidrots, ka no Saldus tuvākā Dzemdību nodaļa jau tagad ir vairāk nekā 50 kilometru attālumā, savukārt pēc 2021.gada, kā to plānojot Veselības ministrija, jāmēro būšot vairāk nekā 90 kilometri.

Tāpat arī ātrās palīdzības mediķiem gadījumos, kad grūtniecēm iestājas asiņošana, būtu iespējams ātrāk viņas nogādāt stacionārā, kur ir Dzemdību ginekoloģijas nodaļa.

"Lai Latvijas 100 gudrās galvas domā par iedzīvotāju labklājību, tad arī celsies demogrāfiskais stāvoklis un būs vairāk dzemdību mazās - Kuldīgas un Dobeles - slimnīcās," norādīja Miļauskis, uzsverot, ka mazāk naudas jātērē "visur citur", bet jāiegulda Latvijas medicīnā un slimnīcu uzturēšanā.