Dumpis: Latvijai svarīgi noturēt zemu Covid-19 izplatību, ņemot vērā ārējo spiedienu

Latvijai ir svarīgi noturēt zemu Covid-19 izplatību, ņemot vērā ārējo spiedienu, šorīt LTV "Rīta panorāmā" sacīja Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis, uzsverot, ka katra diena, kad nav nācies pastiprināt Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus, ir uzskatāma par ļoti lielu vērtību.

Pagājušajā nedēļā Ekonomikas ministrija ierosināja celt slieksni, no kura ārvalstu ieceļotājiem ir jāievēro pašizolācija, to palielinot no 16 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju izceļošanas valstī līdz 25. Šādu lēmumu jau pieņēmušas abas Baltijas kaimiņvalstis, kurās aktuālā robežvērtība noteikti 25 gadījumi, vēsta LETA.

Dumpis nepauda atbalstu šādām robežrādītāja izmaiņām, taču nebija arī kategoriski noraidošs. Speciālists uzsvēra, ka tie būtu "mazliet populistiski lēmumi". Viņš izteicās, ka esot iespējams, ka šādas izmaiņas varētu neradīt nekādas lielas problēmas, tomēr, no otras puses, Latvijā Covid-19 saslimstības rādītāji ir būtiski zemāki un 14 dienu kumulatīvais rādītājs nekad nav sasniedzis 25, pat infekcijas plašākajā izplatības brīdī pavasarī.

Speciālists atzīmēja, ka Latvija domā par pašizolācijas dienu skaita samazināšanu no 14 līdz 10. Tas tikšot darīts, "mācoties no citām valstīm", kur pierādīts, ka "lipīgo cilvēku" skaits pēc 10 dienu termiņa paliekot ļoti neliels. Lielākās problēmas Covid-19 izplatībā radot tas, ka daudzi atbraucošie pārkāpj pašizolācijas noteikumus.

Lūgts vērtēt, vai Latvijai rudens sezonā var nākties atjaunot būtiskus sabiedriskās dzīves ierobežojumus Covid-19 dēļ, Dumpis bija izvairīgs un pauda cerību, ka citas valstis, kur pašlaik jau vērojams Covid-19 "otrais vilnis", pieņems ierobežojošus lēmumus, kas ļautu tām stabilizēt situāciju slimības izplatībā, bet Latvijai ļautu neatjaunot kādus ierobežojumus vai darīt to vēlāk.

Dumpja skatījumā, Latvijas veiksmes pamatā cīņā ar Covid-19 esot tas, ka esam piesardzīgāki un neesam pieņēmuši pārdrošus lēmumus. Lai arī zemie saslimstības rādītāji liecinot, ka "mēs kaut ko darām sistēmiski pareizi", pašpārliecinātībai nav vietas, uzsvēra speciālists.

Runājot par klātienes mācību atsākšanos skolās, Dumpis uzsvēra, ka valstij ir ļoti svarīgi, lai bērni iet skolās, kas cita starpā atslogo vecākus. Viņš atzina, ka situācija ir unikāla, zināmas problēmas un pārpratumi atklājas katru dienu, bet kopumā pašlaik "viss notiek mierīgi un labi".

Dumpis atkārtoti pauda viedokli, ka no Covid-19 izplatības viedokļa augstāka riska grupa ir studenti, nevis skolēni, tāpēc viņš mudināja studentus izturēties sociāli atbildīgi.

Savukārt lūgts vērtēt, vai tiešām mājās vajadzētu palikt katru iesnu gadījumā, kā to pašlaik prasa mācību un arī citas iestādes, Dumpis vairāk atbalstīja rīcības algoritmu ar palikšanu mājās, paužot cerību uz darba devēju pretimnākšanu.