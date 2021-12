Dažviet Vidzemē atklāta zemledus makšķerēšanas sezona, liecina informācija sociālajos tīklos un makšķernieku savstarpējās saziņas grupās.

Vizuālie materiāli liecina, ka mazajos ezeriņos, dīķos un vecupēs izveidojies ledus, kas spēj noturēt cilvēka svaru, un nepacietīgākie makšķernieki steidz to izmantot, vēsta LETA.

Taču, spriežot pēc šiem attēliem un videomateriāliem, var secināt, ka ledus šogad veidojies intensīvas snigšanas laikā, līdz ar to, tas ir balts, necaurspīdīgs un ir daudz neizturīgāks nekā tad, ja būtu uzsalis skaidrā laikā.

Kā aģentūrai LETA pavēstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), laikā, kad uz ūdenstilpēm veidojas ledus kārta, VUGD aicina būt piesardzīgiem, jo ledus joprojām ir ļoti plāns un atrasties uz uz tā ir bīstami.

Ik gadu ziemas periodā vairāki desmiti cilvēku ielūzt ledū un noslīkst.

Jāatceras, ka ledus kārta uz ūdenstilpēm neveidojas vienmērīgi. Tā ir biezāka pie krastiem, bet ūdenstilpes vidū var būt plāna. Tāpēc cilvēkiem bieži veidojas maldīgs priekšstats, ka ledus ir izturīgs.

Jā tomēr gadās ielūzt, esot jācenšas saglabāt mieru, jātur galva virs ūdens, nevajag haotiski kustēties, zaudējot spēkus, tā vietā vienmērīgi jākustina kājas, it kā minot velosipēda pedāļus. Tāpat ieteicams elpot pēc iespējas lēnāk un dziļāk, ja iespējams, skaļi jāsauc palīgā. Ja līdzi ir soma vai smags mētelis, kas velk ielūzušo uz leju, jāmēģina no tiem atbrīvoties.

Jāatceras, ka ledus ir plāns vietā, kur cilvēks ir ielūzis, bet vietā, kur iepriekš tas stāvēja, ledum jābūt noturīgākam. Tādēļ jāpagriežas uz to pusi, no kurienes nākts, jānoliek rokas uz ledus, jāizstiepj tās pēc iespējas tālāk un jāmēģina uzgulties uz ledus malas ar krūtīm un jācenšas izstumt sevi no ūdens.

Pēc izkļūšanas uz ledus speciālisti iesaka uzreiz necelties kājās, labāk ripināties prom no bīstamās vietas un rāpot uz krastu pa to pašu ceļu, pa kuru nākts uz ielūšanas vietu. Tiklīdz ir izdevies tikt krastā, nedrīkst apstāties, bet skriešus jādodas uz tuvāko siltu vietu.

Lai sekmīgi izkļūtu no ledus, ieteicams ņemt līdzi dažādus palīglīdzekļus - ledus irbuļus vai āķus, ar kuru palīdzību var ieķerties ledū un tādējādi izvilkt sevi ārā. Labs risinājums ir peldošie kombinezoni, kas spēj noturēt cilvēku virs ūdens, vai glābšanas veste.

Ja ir pamanīts, ka ledū kāds ir ielūzis, jāzvana 112, dispečeram jānosauc adrese vai jāizskaidro, kā piebraukt pie notikuma vietas un jāatbild uz visiem dispečera jautājumiem.

Lai palīdzētu, ielūzušajam jātuvojas rāpus vai guļus, nepietuvojoties vietai, kur cilvēks ielūzis. Apmēram no divu līdz piecu metru attāluma ielūzušajam jāpamet aukla, sasieti apģērba gabali, garš koks vai kāds cits priekšmets.

Ja glābēji ir vairāki, jāievēro, ka vienam no otra jāatrodas divu līdz trīs metru attālumā.

VUGD aicina iedzīvotājus būt līdzatbildīgiem, neriskēt ar savu veselību un dzīvību, kā arī nepaiet vienaldzīgi garām, ja redzat, ka bērni vai jaunieši slidinās pa nedrošo ledu.