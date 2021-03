Covid-19 kumulatīvais divu nedēļu rādītājs pirmo reizi trīs mēnešu laikā samazinājies zem 400

Sestdien Latvijā reģistrēti 297 jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi un saņemta informācija par desmit ar Covid-19 sasirgušu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 398,1, liecina SPKC dati. Kopš nedēļas sākuma šis rādītājs ir samazinājies no 457,7, un pirmo reizi trīs ar pusi mēnešu laikā - kopš pagājušā gada 3.decembra - tas ir zemāks par 400, vēsta LETA.

Diennakts laikā Latvijā veikti 5990 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 5%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu. Aizvadītās nedēļas laikā pozitīvo testu īpatsvars Latvijā svārstījās ap 4% robežu, taču nedēļas izskaņā tas audzis.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem viens bijis vecumā no 40 līdz 49 gadiem, trīs - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, trīs - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, un vēl trīs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 93 781, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits - 1767 jeb 1,88% no visiem, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Nedēļas nogalē atkal palielinājies Covid-19 pacientu skaits slimnīcās - no 642 pacientiem piektdien līdz 659 vakar. Tomēr Covid-19 pacientu Latvijas slimnīcās pašlaik joprojām ir būtiski mazāk nekā nekā "pīķa laikā" janvāra vidū, kad tajās ārstējās vairāk nekā 1220 sasirgušie.

Sestdien slimnīcās ievietoti 45 jauni Covid-19 pacienti, bet no tām izrakstīti - 17 pacienti. Kopumā līdz šim no slimnīcām izrakstīti 9153 ar Covid-19 sasirgušie.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 582 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 77 - ar smagu slimības gaitu.