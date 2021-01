"Clean R" bez maksas pārstrādei nogādājis jau vairāk nekā 5000 eglīšu

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” mēneša laikā no 2020. gada 28. decembra līdz 2021. gada 28. janvārim Rīgā un citās pašvaldībās, kurās nodrošina sadzīves atkritumu izvešanu, bez maksas otrreizējai pārstrādei ir nogādājis 5242 eglītes. Iespēja izvest eglītes bez maksas būs pieejama vēl mēnesi - līdz 28. februārim. Pērn “Clean R” izveda ap 10 000 eglīšu. Pēdējais pieteikums tika saņemts jūnijā, informē SIA “Clean R” sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Auziņa.

“Ikgadējā Ziemassvētku eglīšu izvešanas akcija ir ne vien veids, kā varam palīdzēt cilvēkiem ietaupīt, bet arī praktisks treniņš atbildīgāk izturēties pret vides resursiem un atkritumiem, ko katrs radām. Eglīte var kļūt par pirmo soli, ar kuru sākt šķirot un nodot otrreizējai pārstrādei arī citas savu mūžu nokalpojušas lietas.

“Clean R” eglītes nogādā pārstrādei šķeldā, ko varam uzskatīt par “otru dzīvi” svētku kociņam, kas savu galveno misiju jau izpildījis. Iedzīvotājiem vien būtiski atcerēties, ka eglīti nekādā gadījumā nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteinerā. Ir lieliski, ja to var novietot lielgabarīta atkritumiem paredzētā novietnē vai pie sadzīves atkritumu konteineriem. Brīdī, kad novietnē sakrājušies vairāki kociņi, mājas apsaimniekotājam par to jāpaziņo “Clean R”, kas eglītes izvedīs speciālajā “eglīšu maršrutā”. Vēl mēnesi eglītes izvedīsim bez maksas, taču pakalpojumu turpināsim nodrošināt arī pēc 28. februāra. Piemēram, pērn pēdējo Ziemassvētku eglīti izvedām īsi pirms Jāņiem,” piebilst “Clean R” sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Auziņa.

“Clean R” eglītes izved bez maksas, nogādājot tās pārstrādei šķeldā, kuru tālāk var izmantot kurināšanai, skaidu plākšņu un skaidu brikešu ražošanā, biomasas enerģijas ražotnēs, lauksaimniecībā, dārzkopībā un citur. Lai eglīte būtu derīga pārstrādei, pirms izmešanas nepieciešams no tās noņemt visus svētku rotājumus un izņemt to no plastmasas poda. Bez maksas tiek izvestas egles augstumā līdz 2,50 metriem, ja tā ir garāka, egli nepieciešams sadalīt mazākās daļās.

Eglīšu izvešana tiek organizēta šādi:

1. Klientam iepriekš jāpiesaka pakalpojums, rakstot uz Clean R klientu apkalpošanas centra e-pastu kc@cleanr.lv, norādot eglīšu skaitu.

2. Pēc pieteikuma saņemšanas un apstrādes, nosūtam pieteicējam plānoto eglītes izvešanas datumu.

3. Lai nodrošinātu eglītes izvešanu plānotajā datumā, tā jānovieto pie sadzīves atkritumu konteineriem vai lielgabarīta atkritumu uzkrāšanas vietā ne vēlāk kā iepriekšējā vakarā pirms plānotās izvešanas.

4. Lai iespējami maz noslogotu ceļus un rīkotos dabai draudzīgāk, aicinām daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājus eglīšu izvešanu pieteikt centralizēti, nosakot vienu vai vairākus datumus, kad iedzīvotāji var izlikt eglītes pie atkritumu konteineriem.

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” ir nozares līderis Latvijā ar vairāk nekā 75 gadu ilgu darba pieredzi. “Clean R” nodarbina vairāk nekā 1 300 strādājošo un sniedz plašāko vides pakalpojumu klāstu vairāk nekā 50 000 klientu visā Latvijā. Klientiem tiek piedāvāti 40 pakalpojumi atkritumu apsaimniekošanas, īpašumu uzturēšanas, telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšanas un labiekārtošanas jomā, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana.