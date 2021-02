Ceturtdien sāks valsts augstāko amatpersonu un eksprezidentu vakcināciju pret Covid-19

Ceturtdien, 11.februārī, pret Covid-19 sāks vakcinēt eksprezidentus un valsts augstākās amatpersonas, kuru pienākumi saistīti ar nacionālās drošības un valsts pamatfunkciju nepārtrauktības nodrošināšanu, aģentūrai LETA apstiprināja Vakcinācijas projekta birojā.

Nelielais amatpersonu loks, kurām šobrīd tiek dota iespēja brīvprātīgi vakcinēties, esot stingri izvērtēts, ņemot vērā to pienākumus un lomu valsts procesu vadībā.

Atsaucoties uz socioloģiskajām aptaujām, Vakcinācijas projekta birojā skaidroja, ka lielākā daļa iedzīvotāju uzskata, ka valsts augstākajām amatpersonām jāparedz iespēja poti pret Covid-19 saņemt jau vakcinācijas procesa agrīnajā fāzē, lai rādītu piemēru pārējai sabiedrībai. Iecerēts, ka amatpersonu vienbalsīga gatavība vakcinēties būs kā uzticēšanās apliecinājums vakcīnu drošumam un efektivitātei, kā arī kalpos kā nozīmīgs pamudinājums iedzīvotājiem vakcinēties kopējas kolektīvās imunitātes iegūšanai.

Savu uzticēšanos vakcīnu drošumam un efektivitātei ar vakcinēšanos apliecinās arī bijušās valsts augstākās amatpersonas - visi Valsts prezidenti laikā pēc Latvijas neatkarības atgūšanas.

Vakcinēšanās augstākajām valsts amatpersonām tiks sākta vienlaicīgi ar vakcinācijas procesu sociālās aprūpes centros, izmantojot vienu un to pašu "Astra Zeneca" vakcīnu, un tas notiks saskaņā ar Ministru kabineta 9.februāra lēmumu.

Vakcinācija norisināsies Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā 11.februārī un 12.februārī pēc noteikta grafika.

11.februārī no plkst.11 līdz 12.45 vakcīnu pret Covid-19 saņems Valsts prezidents Egils Levits, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), kā arī bijušie Valsts prezidenti Guntis Ulmanis, Vaira Vīķe-Freiberga, Andris Bērziņš un Valdis Zatlers, Saeimas priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beitnere-Le Galla (JKP), Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere (JV), ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) un Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols (NA).

Bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis vakcināciju veiks 12.februārī, savukārt Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) veselības stāvokļa dēļ vakcināciju veiks nākamnedēļ.

Vakcinācijas laikā būs jāievēro divu metru distance, kā arī jālieto mutes un deguna aizsegs. Iepriekš piesakoties, procesu varēs vērot arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, informēja Vakcinācijas projekta birojā.