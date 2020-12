Ceturtdien Latvijā atklāti 686 Covid-19 gadījumi, septiņi sasirgušie miruši

Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti kopumā 686 Covid-19 gadījumi, savukārt septiņi sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Divas no mirušajām personām bijušas vecumā no 70 līdz 80 gadiem, divas - no 80 līdz 90 gadiem, bet vēl trīs - no 90 līdz 100 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā mirušas 242 ar jauno koronavīrusu inficētas personas, vēsta LETA.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 8065 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 8,5%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 19 993 personas, bet kopš vakardienas izveseļojusies vēl viena persona, tādējādi uz 4.decembri, atbilstoši SPKC apkopotajai informācijai, izveseļojušies bija 1849 cilvēki.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās Latvijā ar Covid-19 saslimis 7891 cilvēks.