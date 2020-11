Ceturtdien Latvijā atklāti 357 Covid-19 gadījumi, bet septiņi pacienti miruši

Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 357 Covid-19 gadījumi, savukārt septiņi sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

No mirušajiem viena persona bijusi vecumā no 45 līdz 50 gadiem, viena - vecuma grupā no 65 līdz 70 gadiem, bet piecas - no 80 līdz 95 gadiem. Šis ir līdz šim lielākais vienā diennaktī reģistrētais mirušo Covid-19 pacientu skaits, vēsta LETA.

Līdz šim kopumā ziņots par 95 personu nāvi, kurām bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Pagājušajā diennaktī valstī veikti kopumā 7018 Covid-19 testi un 5,1% gadījumu tie bijuši pozitīvi. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Pagājušajā diennaktī slimnīcās ievietoti 34 Covid-19 pacienti, kamēr kopumā ārstniecības iestādēs patlaban stacionēti 258 sasirgušie, liecina Nacionālā veselības dienesta dati. No visiem stacionētajiem 247 ir ar vidēju slimības gaitu, bet 11 - ar smagu.

Pagājušajā diennaktī no slimnīcām izrakstīti kopumā 18 Covid-19 pacienti. Tādējādi līdz šim no stacionāriem izrakstīti 537 koronavīrusa pacienti.

Līdz šim saslimšana ar Covid-19 Latvijā ir apstiprināta kopumā 7476 personām, savukārt no Covid-19 izveseļojušās 1444 personas.