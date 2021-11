No otrdienas būtiski paplašināts to iedzīvotāju loks, kuri var saņemt balstvakcināciju pret Covid-19, valdības sēdē paziņoja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

No šodienas šī iespēja ir nodrošināta arī visiem iedzīvotājiem no 50 gadiem un tiem iedzīvotājiem vecumā no 18 gadiem, kuriem ir hroniskas slimības vai kuri strādā augsta riska profesijās vai ikdienā atrodas vidē, kurā ir ilgstoša saskarsme gan ar Covid-19 pacientiem, gan pret Covid-19 nevakcinētiem cilvēkiem, vēsta LETA.

Balstvakcinācija pret Covid-19 nav nepieciešama tiem, kuriem pirms, pēc vai starp abām vakcīnas devām bijis pozitīvs SARS-CoV-2 PĶR tests, un tiem, kuriem pirms vai pēc vakcinācijas ar "Johnson&Johnson" vakcīnu bijis pozitīvs SARS-CoV-2 PĶR tests. Tas gan neattiecas uz cilvēkiem ar būtiski novājinātu imūno sistēmu - viņiem balstvakcinācija ir rekomendējama.

Izvērtējot riskus un ieguvumus, cilvēkiem, kas jaunāki par 30 gadiem bez nopietnām blakusslimībām balstvakcinācija visā populācijā nebūtu rekomendējama.

Prioritāri iedzīvotāji balstvakcinācijai ir aicināti pieteikties portālā "manavakcina.lv" vai pa tālruni 8989, vai izmantot dzīvās rindas iespējas vakcinācijas centros, vakcinācijas punktos tirdzniecības centros un pašvaldību telpās, izbraukuma un mobilās vakcinācijas punktos.

Balstvakcināciju ir iespējams saņemt arī vakcinācijas kabinetos ārstniecības iestādēs un pie ģimenes ārstiem.

Lēmums par iedzīvotāju grupu paplašināšanu pieņemts saskaņā ar Imunizācijas valsts padomes rekomendācijām.

Pēc Pavļuta sniegtās informācijas, līdz 7.novembrim izlietotas 18 305 balstvakcinācijas devas.

Līdz šim balstvakcinācija bija pieejama personām ar būtiski novājinātu imūno sistēmu, sociālās aprūpes centru iemītniekiem, personām vecumā no 65 gadiem, veselības aprūpes sistēmā strādājošajiem, kam ir augsts lokālā uzliesmojuma risks, iedzīvotājiem vecumā no 18 gadiem 8 līdz 12 nedēļas pēc "Johnson&Johnson" vakcīnas saņemšanas un personām vecumā no 50 gadiem ar hroniskām saslimšanām.