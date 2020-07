Brīdina par iespējamu pulcēšanās iespēju sašaurināšanu Covid-19 dēļ

Ja Latvijā turpinās pasliktināties epidemioloģiskā situācija, Veselības ministrija (VM) pārskatīs uz augustu plānotās izmaiņas pulcēšanās apmēros, trešdien preses konferencē pastāstīja VM Sabiedrības veselības departamenta direktore Santa Līviņa.

VM pārstāve skaidroja, ka šobrīd nosaukt konkrētas normas, kuras, iespējams, varētu skart izmaiņas, viņa nevar, jo viss ir atkarīgs no tā, kā turpmāk attīstīties epidemioloģiskā situācija, vēsta LETA.

Tomēr Līviņa uzsvēra, ka, pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai, "ambiciozie plāni" uz augustu būs jāpārskata, jo brīdī, kad šie plāni tapa, saslimstība Latvijā bija zema.

"Ļoti ceram, ka nevajadzēs nākt klajā ar stingrākiem ierobežojumiem. Līdz šim virzījām valdībā noteikumus, lai atvieglotu esošos noteikumus. Tas būtu pareizākais, bet pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai, iespējams, būs jādomā atkal par striktākiem noteikumiem," sacīja Līviņa.

VM eksperte uzsvēra, ka ļoti bieži cilvēki vairs neievēro distancēšanās prasības, tomēr tās ievērošana esot ļoti svarīga. Tāpat viņa atzīmēja, ka ir svarīgi, lai vietās uz kurām cilvēki dodas tiktu uzraudzīts, ka šie divi metri tiek ievēroti.

Līviņa arī aicināja cilvēkus piesardzīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt dažādus pasākumus, un izvērtēt ar kādām kompānijām cilvēki uzturas šajos apstākļos.

Valdības jūnijā apstiprinātie grozījumi paredz, ka no augusta āra pasākumos varēs pulcēties līdz 3000 cilvēki, nevis 1000, kā bija noteikts iepriekš.

Savukārt Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja Elīna Dimiņa pastāstīja, ka aizvadītajā diennaktī reģistrētie septiņi Covid-19 slimnieki ar vīrusu inficējušies Latvijā, un ne visi jaunatklātie gadījumi ir izsekojami.

Viņa stāstīja, ka jau otro dienu tiek ziņots par septiņiem jauniem Covid-19 inficēšanās gadījumiem, kas nozīmē, ka pēdējo trīs dienu laikā kopumā Latvijā atklāti jau 17 jauni saslimšanas gadījumi. Pēdējo četru nedēļu laikā, saslimušo skaits esot variējis robežās līdz 15, taču šonedēļ tas jau ir pārsniegts.

SPKC pārstāve informēja, ka neviens no aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem infekcijas slimniekiem nav ar Covid-19 inficējies ārzemēs. No septiņiem gadījumiem divi ir saistīti ar jau vakar ziņoto uzliesmojumu privātā kompānijā, kas paviesojusies divos Rīgas restorānos, bet divi ir sekundāri inficēšanās gadījumi. Dimiņa norādīja, ka vēl viens inficēšanās gadījums varētu būt saistīts ar vakardien konstatēto uzliesmojumu restorānos, tomēr tas vēl nav droši zināms.

Vēl divas personas, iespējams, inficējušās, apmeklējot kādu publisku vietu, tomēr to, vai inficēšanās saistīta ar konkrēto uzliesmojumu, precizēs epidemioloģiskajā izmeklēšanā. Vaicāta, vai šobrīd visi jaunatklātie gadījumi ir izsekojami, Dimiņa atbildēja noliedzoši, uzsverot, ka par vismaz pieciem gadījumiem SPKC vēl nav pilnīgas pārliecības par inficēšanās apstākļiem.

Dimiņa uzsvēra, ka SPKC ļoti daudz laika ir veltījis vakar ziņotā uzliesmojuma izmeklēšanai, ar ko kopumā, iespējams, saistīti 10 saslimšanas gadījumi - pieci no tiem bija privātā pasākuma apmeklētāji, četri inficējušies sekundāri, bet par vienu gadījumu šajā kontekstā vēl tiek skaidrots. Cilvēki, no kuriem slimība izplatījusies jeb primārie gadījumi, ir vecumā no 20 līdz 45 gadiem, savukārt cilvēki, kuri aplipuši pēc tam - vecumā no 20 līdz 50 gadiem.

Pēc viņas sacītā, divi cilvēki vakar masu medijos izlasīja par konstatēto uzliesmojumu, devās pārbaudīties un viņiem tika konstatēta saslimšana ar Covid-19. Dimiņa aicināja ikvienu turpināt sekot līdzi savam veselības stāvoklim un, parādoties pat nelielai simptomātikai, telefoniski vērsties pie ģimenes ārsta un veikt Covid-19 testu.

Sociālajos tīklos izskanējis, ka minētā cilvēku kompānija varētu būt apmeklējusi vēl kādas publiskas iestādes, uz ko Dimiņa atbildēja, ka SPKC ir informēts par vietām, kur uzturējās šī cilvēku grupa, taču, izvērtējot riskus, eksperti identificējuši divas vietas, par kurām attiecīgi vakar tika ziņots plašāk.

Dimiņa lūdza iedzīvotājus arī turpmāk ievērot divu metru savstarpējo distanci, kā arī ievērot elpceļu higiēnu, jo "ikdienas gaitās cilvēkiem vēl aizvien būs jābūt piesardzīgiem".

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī veikti 1773 Covid-19 testi un otro diennakti pēc kārtas reģistrēti septiņi jauni saslimšanas gadījumi, liecina SPKC apkopotā informācija.