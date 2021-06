Baltie stārķi Tukuma novadā divās dienās no ligzdas izmet visus cāļus

Baltie stārķi divās dienās no ligzdas izmet visus piecus cāļus, liecina novērojumi AS "Sadales tīkls" sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu (LDF) nodrošinātajā tiešraidē no stārķu ligzdas Tukuma novadā.

Vakar pēcpusdienā no ligzdas tika izmesti un aiznesti trīs stārķēni, savukārt šodien dienas vidū stārķi no ligzdas izmeta arī divus atlikušos, vēsta LETA.

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) baltā stārķa monitoringa vadītāja Māra Janaus, runājot par iemesliem, kādēļ cāļi tika izmesti no ligzdas, atzīst, ka tos pilnīgi precīzi noteikt nevar, jo iespējami visdažādākie varianti.

Iespējams, tuvākajā apkārtnē nav gana daudz barības. Putnu pētnieci mulsinājis tas, ka vecāki barību jaunuļiem gan atrija, bet gandrīz uzreiz paši to daļēji atkal norija. Šādā gadījumā izsalkušo vecāku motivācija barot un sargāt kļūst vājāka, varbūt tieši tāpēc tēviņš nebija motivēts sargāt bērnus, bet mātīte ilgstoši bija prom, lai meklētu ēdamo, lai gan šāda vecuma mazuļus vienus atstāt nedrīkstētu. Normāli būtu, ja viens vecais sargā bērnus, otrais medī, un pēc tam abi mainās, skaidroja Janaus.

Bioloģijas doktore atzīst, ka bioloģiski atteikties no bērniem nepietiekamas barības apstākļos populācijai kopumā ir daudz vērtīgāk, jo saglabāt pieaugušus, vairoties spējīgus indivīdus ir svarīgāk, nekā tērēt ierobežotos resursus sīkuļiem.

"Iespējams arī variants, ka stārķi vēl ir par jaunu un līdz ar to mazāk pieredzējuši. Jaunu olu dēšana ir ļoti mazticama, īstā dēšanas sezona jau beigusies. Abi vecie gan vēl visu vasaru varētu uzturēties ligzdā vai tās tuvumā," prognozēja Janaus.

Viņa pieļāva, ka nav izslēgta arī svešā putna turpmākā uzmācība. Kā redzams, izdzīvošana savvaļā ir visai skarba, un katrs putns visiem spēkiem cenšas pirmām kārtām rūpēties tikai pats par sevi, altruismam te nav vietas, pauda bioloģijas doktore.

Kā vēstīts, AS "Sadales tīkls" un LDF organizētās tiešraide baltajiem stārķiem doti elektroapgādes nozares iedvesmoti vārdi - Fāze un Volts.

Balto stārķu pārim pirmo olu no ligzdas izmeta svešs stārķis. Volts un Fāze izperēja piecas olas, taču gandrīz katru dienu teritorijā bija kāds svešinieks, un viņi abi aktīvi klabināja un izlidoja ieviest ligzdas apkārtnē kārtību. Bija dienas, kad netālu bija vienlaicīgi redzami vai dzirdami pat divi sveši baltie stārķi.

Pirmie divi cāļi izšķīlās 22.maijā ar dažu stundu starpību, savukārt pārējie - 23., 24. un 25.maijā.

Diemžēl ar barošanu jaunajiem vecākiem no sākuma neveicās tik gludi, jo mātīte cāļiem piedāvāja nēģus, kas tiem izrādījās pārāk liels kumoss. Tēviņš nesa piemērotāku ēdienu, taču tā nebija pietiekoši, un mazuļi izrādīja agresiju viens pret otru, diviem jaunākajiem pie kopgalda gāja grūti.

LETA jau vēstīja, ka šopavasar nesekmīgi beidzās perēšana arī jūras ērgļu ligzdā Durbē.