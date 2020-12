Skolnieciņš no Pokaiņu meža

2020. gads iet uz beigām. Daudziem no mums šis gads bija neveiksmīgs. Līdz ar kovid-19 (covid-19) sērgas ienākšanu mūsu valstī sākās ekonomiskā krīze. Lai gan pašlaik Latvijā plosās gan kovid-19 sērga, gan ekonomiskā krīze, taču mēs nezaudēsim cerību, apņēmību un gribasspēku. Nepadosimies kovid-19 sērgas priekšā! Saglabāsim brīvu gribu un staltu stāju! Ticēsim labajam, ticēsim Latvju Dieviem. Atcerēsimies savu svabado senču tradīcijas un paražas! Godāsim Latvju Dievus – latvietības aizstāvjus! Turēsim cieņā senlatvju spēka zīmes! Iekursim savas viensētas pagalmā ugunskuru par godu Latvju Dieviem. Kvēpināsim kadiķa zariņus un vērmeļu buntītes, lai atgaiņātu mošķus un nelaimes. Ziedosim uz svētakmeņa savā privātajā mežiņā baltmaizes klaipu, sauju graudu, vārītu olu un medus gabaliņu. Lūgsim Latvju Dievu labvēlību un svētību. Lai Latvju Dievi mūs svētī! Lai Latvju Dievi stāv mums klāt! Lai Latvju Dievi pasargā mūs no ļauna!

Ar mīlestību un labestību, Skolnieciņš no Pokaiņu meža

[Latvju Dievu dēls]

©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)

Skolnieciņš® ™Skolnieciņš

#Skolnieciņš #pagāni #sentēvi #rituāli #LatvjuDievi #Māra #Pērkons #Laima #LatvjuDievuSvētība #veiksme #spēks #auglība

pirms 16 minutēm, 2020.12.14 17:07