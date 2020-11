Autoceļu uzturētāja ziemas dienests uzsācis darbu diennakts režīmā

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) ziemas dienests ar 1.novembri ir uzsācis darbu diennakts režīmā, lai nepieciešamības gadījumā operatīvi varētu nodrošināt valsts autoceļu caurbraucamību. Visā valsts teritorijā ir izvietotas kaisāmo materiālu un tehnikas parka bāzes, kā arī situāciju par autoceļa stāvokli monitorē 32 ziemas dienesta dežuranti. Galvenie ziemas sezonas darbi ir autoceļu brauktuvju attīrīšana no sniega un slīdamības samazināšana, t.sk. preventīvā kaisīšana, portālu "Rekurzeme" informē LAU Komunikācijas daļas pārstāvis Juris Aksels Cīrulis.

Lēmumu par ziemas dienesta darbu uzsākšanu pieņem ziemas dienesta dežuranti, balstoties pēc faktiskā autoceļa virsmas stāvokļa un laika apstākļu prognozēm. Konstatējot noteiktajai uzturēšanas klasei neatbilstošus prasības - sniegs, apledojums, tiek uzsākta darba organizācija. Informācija par autoceļu stāvokli tiek iegūta no vairāk nekā 50 meteostacijām, kas izvietotas uz Latvijas galvenajiem autoceļiem, mobilo sensoru datiem, saņemot informāciju no ceļu lietotājiem, dienestiem, aplikācijas “Waze”, kā arī veicot tiešos novērojumus.

LAU ziemas dienestā izmantos vairāk nekā 600 dažādas tehnikas vienības: 209 kravas automašīnas, kas aprīkotas ar kaisīšanas iekārtām un sniega lāpstām, 166 greideri, 119 ekskavatori, 112 traktori un 13 buldozeri. Sagādāti arī slīdamības samazināšanai nepieciešamie materiālu krājumi - noliktavās sāls ir vairāk nekā 51 000 tonnu apjomā, bet smilts-sāls maisījums sagatavots vairāk nekā 18 000 m3 apjomā, pēc nepieciešamības tie savlaicīgi tiek papildināti.

Valsts autoceļi tiek uzturēti atbilstoši noteiktajām uzturēšanas klasēm A, A1, B, C un D, līdz ar to autoceļu brauktuves stāvoklis starp dažādām uzturēšanas klasēm var būtiski atšķirties. Ziemas uzturēšanas klases tiek piešķirtas gan ņemot vērā autoceļa satiksmes intensitāti, gan autoceļa segumu - asfalts, grants. Autoceļiem, pa kuriem pārvietojas sabiedriskais transports vai skolēnu autobusi, uzturēšanas klase nevar būt zemāka par C uzturēšanas klasi, savukārt grants seguma ceļiem tiek noteiktas C un D uzturēšanas klase.

Aicinām autovadītājus savlaicīgi sagatavoties ziemas sezonai, veikt vasaras riepu nomaiņu un ievērot drošas braukšanas principus ziemas apstākļos.

Atgādinām, ka autoceļu uzturēšanas darbiem tiešsaistes režīmā var sekot līdzi VAS “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapas kartē (www.lvceli.lv), kā arī aplikācija “Waze”, kurā iespējams arī informēt par valsts autoceļu stāvokli. Par bīstamām situācijām uz valsts autoceļiem aicinām informēt arī VAS “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.