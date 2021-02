Augsti patogēnā putnu gripa Latvijā līdz šim konstatēta 29 savvaļas ūdensputniem

Augsti patogēnā putnu gripa šogad Latvijā konstatēta 29 savvaļas ūdensputniem, tādējādi patlaban augsti patogēnās putnu gripas riski Latvijā ir ļoti augsti, aģentūrai LETA pauda Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītāja Madara Volka.

Viņa informēja, ka no februārī laboratoriski izmeklētajiem 55 savvaļas ūdensputniem 29 ir konstatēta augsti patogēnā putnu gripa.

"Tāpēc aicinām mājputnu turētājus būt atbildīgiem un piesardzīgiem ne tikai tāpēc, ka PVD veiks pārbaudes un noteikumu pārkāpējus sodīs, bet īpaši tāpēc, lai pasargātu savus mājputnus no šīs nāvējošās slimības," uzsvēra Volka.

Dienestā informēja, ja mājputnu novietnē tiks apstiprināts putnu gripas uzliesmojums, lai novērstu slimības tālāku izplatīšanos, būs jālikvidē visi saimniecībā esošie putni, kā arī jānosaka karantīnas zonas trīs un desmit kilometru rādiusā ap slimības skarto saimniecību.

"Tādējādi putnu gripas uzliesmojums nelielā piemājas saimniecībā var būtiski ietekmēt tās tuvumā esošo lielo putnkopības uzņēmumu darbu, piemēram, tirdzniecības ierobežojumu noteikšanas gadījumā," norādīja PVD.

Turklāt mājputniem, pat, ja tiek turētas tikai pāris vistas, jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centrā, jo tikai tad, ja mājputni būs reģistrēti, slimības uzliesmojuma gadījumā, novietnes īpašnieks varēs pretendēt uz zaudējumu kompensāciju.

PVD informēja, ka dienests pārbaudes mājputnu novietnēs, tostarp reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām par iespējamiem biodrošības prasību pārkāpumiem mājputnu turēšanas vietās un nereģistrētām mājputnu novietnēm, sāks nākamnedēļ.

Jau ziņots, ka no piektdienas augsti patogēnās putnu gripas izplatības dēļ mājputnu turētājiem putni jātur slēgtās telpās.

Par slēgtu telpu uzskatāma kūts vai vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir pamati vai to nav un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, īpaši ūdensputnu, kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var būt slēgta nojume.

Tāpat aizliegta ir izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām, piedalīšanās tirgos, izstādēs, skatēs un citos pasākumos, kuros iesaistīti mājputni.

Aizliegts izmantot virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni mājputnu dzirdināšanai un aizliegta mājputnu izlaišana savvaļā medījamo putnu krājumu atjaunošanai.

Valdības noteikto ierobežojumu periodā putnu novietnes darbiniekiem jālieto darba vai maiņas apģērbs un apavi, ko atļauts lietot tikai mājputnu turēšanas vietā.

Ierobežojumu ilgums būs atkarīgs no epidemioloģiskās situāciju valstī, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un tuvumā esošajās trešajās valstīs.

Augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kas rada bojājumus dažādās orgānu sistēmās. Tā izplatītāji ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonākot tiešā kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem vai uzņemot slimības ierosinātāju ar inficētu barību vai ūdeni.

PVD aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziņot par atrastiem beigtiem savvaļas ūdensputniem, zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju 67 027 402 vai informējot tuvāko PVD teritoriālo pārvaldi.