Skolnieciņš no svētmeža

Ir pienākusi Lāčplēša diena. Šodien, 11.novembrī, godināsim mūsu tautas varoni Lāčplēsi – krustnešu un kristīgo misionāru kāvēju. Katrā no mums dzīvo Lāčplēsis (izņemot baznīcēnus, jo tie skeptiski raugās uz pagāniem). Lāčplēsis ir mūsu brīvības alku un latvietības iemiesojums. Lāčplēsis ir īstens Latvju Dievu dēls. Lāčplēsis ir visas latvju tautas aizsargs. Šajā svētku dienā iedegsim par dodu Lāčplēsim svecītes uz palodzes valsts karoga krāsās. Divas asins sarkanas un vienu baltu. Iekursim ugunskuru sava nama pagalmā. Kvēpināsim kadiķu zariņus un vērmeļu buntes. Ziedosim sauju monētu ugunskurā par godu Lāčplēsim. Noliksim mežā uz svētakmeņa rupjmaizes klaipu un alus kausu par godu mūsu aizgājušo karavīru dvēselītēm. Godināsim to kritušo karavīru dvēselītes, kuri atdeva savas dzīvības par mūsu valsts neatkarību. Piedosim mūsu valdībai – politiķiem, ierēdņiem un alkatīgajiem uzņēmējiem – viņu nepilnības, kļūdas un noziedumus pret savu tautu. Aizmirsīsim aizvainojumu pret savu valsti un valdību. Nedzīvosim pagātnē, raudzīsimies nākotnē. Domāsim par mūsu valsts attīstību un labklājību nākamajos gadu simteņos. Būsim atbildīgi saimnieki savā zemē. Leposimies ar to, ka mēs esam maza un brīva tauta Baltijas jūras piekrastē. Leposimies ar mūsu burvīgo valsti – Latviju. Latvija ir Latvju Dievu dāvana mūsu tautai. Rūpēsimies par mūsu valsts labklājību un nākotni kopā! Lūgsim Latvju Dievus, lai mūsu svabadā tauta zeļ un plaukst! Lūgsim Pērkonu – Debesu Tēvu – lai mūsu Pērkons sargā mūsu zemītes robežas! Lūgsim Dabas Māti – Mūsu Radītāju – lai Dabas Māte sniedz mūsu tautai spēku un drosmi! Lūgsim Laimu – Likteņa Dievieti – lai Laima sniedz mūsu tautai veiksmi un bagātības! Lūgsim Veļu Māti – Aizkapa Valdnieci – lai Veļu Māte mūsu tautai sniedz ilgu un raženu mūžu! Turēsim cieņā senlatvju spēka zīmes un senču gudrību! Dzīvosim saticīgi un draudzīgi! Lai slavēti Latvju Dievi mūžīgi mūžos! Lai Lāčplēsis pasargā manu tautu mūžīgi mūžos!

Ar mīlestību pret Tēvzemi, Skolnieciņš no svētmeža [Latvju Dievu dēls]

[Latvju Skaudības Dievs]

