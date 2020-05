Atbraucējiem lidostā un ostās vairs neveiks Covid-19 testus

No šodienas, 18.maija, atsākoties regulārajiem lidojumiem, atbraucējiem no ārvalstīm COVID-19 testus vairs neveiks Rīgas lidostā vai ostā uz vietas, bet šīs personas testiem varēs pieteikties vispārējā kārtībā, piemēram, sazinoties ar savu ģimenes ārstu vai zvanot pa tālruni 8303. Jāuzsver, ka šīm personām 14 dienas ir jāievēro pašizolācija, izņemot, ja cilvēks atbraucis no Lietuvas vai Igaunijas un nav bijis citās ārvalstīs, informē Veselības ministrija.

Līdz šim COVID-19 analīžu nodošanu lidostā un ostā nodrošināja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), ja tika organizēti repatriācijas reisi. Tagad, atsākoties daļai regulāro reisu, pieņemts lēmums, ka personas atgriežoties no ārvalstīm, analīžu nodošanai varēs pieteikties vispārējā kārtībā un doties uz analīžu nodošanas punktiem. Uz analīzēm tāpat kā līdz šim var nosūtīt arī ģimenes ārsts.

Jāuzsver, ka personām, kuras atgriežas no ārvalstīm, ir jāievēro obligāta 14 dienu pašizolācija. Izņēmums - pašizolācija nav jāievēro, ja cilvēks pārvietojas Baltijas valstīs. Tas nozīmē, ka brīvi var doties uz Lietuvu un Igauniju, ievērojot konkrētās valsts noteiktos piesardzības pasākumus.