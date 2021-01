Armija kopā ar policiju šovakar sāks kontrolēt komandantstundas ievērošanu

Policija sadarbībā ar vairākiem simtiem bruņoto spēku pārstāvju šovakar sāks kontrolēt komandantstundas ievērošanu, un policija sola, ka pret ļaunprātīgiem pārkāpējiem vērsīsies pietiekami stingri, aģentūra LETA noskaidroja Valsts policijā (VP).

No šodienas līdz svētdienas rītam ik dienu laikā no plkst.22 līdz 5 atbalsta sniegšanā tiks vienlaikus iesaistīti aptuveni 300 zemessargi un karavīri no Zemessardzes brigādēm. Zemessargi un karavīri VP vadībā veiks kopīgu patrulēšanu noteiktajās ierobežojumu stundās.

Nacionālie bruņotie spēki atbalstu VP Covid-19 izplatības ierobežošanā sniedza arī Jaunā gada brīvdienās no 30.decembra līdz 4.janvārim.

Kopš pērnā gada 7.decembra NBS arī sniedz atbalstu Valsts robežsardzei, nodrošinot normatīvo aktu prasību praktisku izpildi un kontrolējot uz ES iekšējām robežām ieceļojošo personu elektronisku apliecinājumu aizpildīšanu.