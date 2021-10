Ārkārtējās situācijas laikā nevakcinētās un Covid-19 neizslimojušās personas varēs apmeklēt tikai noteikta veida veikalus

Ārkārtējās situācijas laikā personas bez Covid-19 sertifikāta, kas apliecina vakcināciju vai pārslimošanu, varēs apmeklēt tikai noteiktas kategorijas veikalus, šodien lēma Ministru kabinets.

Tirdzniecības pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē iekštelpās varēs sniegt pārtikas veikalos, kur 70% no sortimenta veido pārtikas preces, higiēnas preces, dzīvnieku barības un preses izdevumi, aptiekās, tajā skaitā veterinārās aptiekās, optikas veikalos, dzīvnieku barības veikalos, preses tirdzniecības vietās, higiēnas preču veikalos, kur 70% no sortimenta ir higiēnas preces, telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietās, kā arī degvielas uzpildes stacijās, vēsta LETA.

Šajās vietās pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē, kas nozīmē, ka tos varēs saņemt un sniegt personas bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, varēs sniegt, ja apmeklētāju plūsma pilnībā tiek nodalīta no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem un tiek noteikts tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 25 kvadrātmetrus no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju.

Savukārt iekštelpās epidemioloģiski drošā vidē jānosaka tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju un, ja tiek lietoti mutes un deguna aizsegi;

Tirdzniecība ārtepās ir ļauta epidemioloģiski nedrošā vidē, ja tiek lietoti mutes un deguna aizsegi.

Iepirkšanās līdzekļu, tai skaitā grozu, ratu vai tirdzniecības dalībnieka nodrošināto iepirkšanās somu skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā. Tirdzniecības vietā, kur tiek nodrošināta iepirkšanās līdzekļu pieejamība apmeklētājiem, atrašanās bez iepriekš minētajiem iepirkšanās līdzekļiem ir aizliegta.

Tāpat noteikts, ka tirdzniecības centra īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, kā arī tirgus pārvaldītājam jāieceļ

atbildīgā persona, kas organizē epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā. Informāciju par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā.

Tirdzniecības centra īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, kā arī tirgus pārvaldītājam jānodrošina, ka tirdzniecības centrā vai slēgta tipa tirgus paviljonā netiek pārsniegts maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits. Tirdzniecības centrā maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu nosaka ne lielāku par atsevišķās pakalpojuma sniegšanas un tirdzniecības vietās pieļaujamā apmeklētāju skaita summu.

Vienlaikus ir jāizvieto informāciju par tirdzniecības centra vai tirgus paviljona kopējo maksimālo apmeklētāju skaitu un par epidemioloģisko drošību atbildīgās personas kontaktinformāciju.

Ja tirdzniecības centra kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 kvadrātmetriem, tirdzniecības centra īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, kā arī tirgus pārvaldītājam jānodrošina, ka tirdzniecības centrā ir uzstādīta elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta.

Tāpat ir jāorganizē epidemioloģiski nedrošā vidē sniegto pakalpojumu apmeklētāju plūsmas pilnīgu nodalīšanu no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem.

Savukārt attālināti iegādāto preču izsniegšana no vietām, kuras drīkst strādāt arī epidemioloģiski nedrošā vidē,

tiek organizēta, nodrošinot atsevišķu apmeklētāju plūsmu, kas pilnībā tiek nodalīta no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem un ar atsevišķu ieeju no ārtelpas, vai arī izsniedzot preces ārpus telpām.

Ārkārtējās situācijas laikā aizliegta tirdzniecības pakalpojumu sniegšana tirdzniecības centros brīvdienās un svētku dienās, izņemot tajās tirdzniecības vietās, kuru darbība ir ļauta arī epidemioloģiski nedrošā vidē.

Jau vēstīts, ka valdība sēdē piektdien atbalstīja ārkārtējās situācijas izsludināšanu no 11.oktobra uz trim mēnešiem, paredzot atsevišķus stingrākus ierobežojumus.