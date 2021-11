Arhibīskaps Vanags aicina cilvēkus atmest egoismu, nešķiest laiku "vakceru un antivakceru" strīdos un kopīgiem spēkiem "iziet no bezdibeņa"

Svinīgajā dievkalpojumā Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags uzsvēra nepieciešamību cilvēkiem atteikties no egoisma, tā vietā pievēršoties kopīgam mērķim, lai kopīgiem spēkiem "izietu no bezdibeņa".

Sprediķī lūdzot Dievu, Vanags uzsvēra, ka cilvēkiem ir vajadzīgs gaišs sirdsprāts, kas katram savā vietā ļaus izprast taisnību un tai paklausīt ceļā uz mieru. Pēc palīdzības cilvēki sauc "no dziļumiem, no bezdibeņa, no kura jāiziet ar iespējami mazākiem zaudējumiem un upuriem", vēsta LETA.

"Palīdzi, esi mums tuvu, apslāpē sašķeltību, atjauno vienotību, liec pamosties un atjēgties, atgādini mūsu patieso identitāti, kas esam. Atdzīvini mūsos katrā dāvanu, ka esam radīti saprātīgi un domātspējīgi. Neļauj mums šķiest laiku vakceru un antivakceru ieļaunotos bezjēdzīgos strīdos un asinskārā sacensībā skaitot slimo un mirušos it kā pretējā nometnē," sacīja Vanags, lūdzot Dievu dot cilvēkiem gaišu sirdsprātu, kas ļauj no bezdibeņa izrauties visiem kopā.

Vanags Dievam lūdza atgādināt cilvēkiem, ka "esam vairāk nekā vienkārši "es" vai "ego", "mana veselība", "mana imunitāte", "mana izvēle"", vienlaikus atklājot cilvēkiem, ka "esam vairāk, ka esam tauta, ka esam "mēs"". Vanags akcentēja nepieciešamību atcerēties tādas vērtības kā savstarpējība, solidaritāte, citam cita nastas nesot kopējā grūtumā, jo tauta, kas sekos šādām vērtībām, pastāvēs.

"Dziedini mūsu atmiņu, lai aizmirstam, ko cits citam esam dusmās sarunājuši šajā ļaunajā laikā, lai draugi atceras draugus un ģimenes locekļi atceras savējos kā pirms lielajiem maldiem un strīdiem," lūdza arhibīskaps.

Tāpat Vanags savā lūgšanā pievērsās lēmumu pieņēmēju stiprināšanai, prasot Dievam viņiem arī sniegt sirds gudrību, kas pazīst un seko taisnībai. "Pasargā no vienpusības un virspusības, palīdzi saskatīt kopainu, atrast līdzsvarotus risinājumus un katrā situācijā izvēlēties labāko no iespējamajiem ceļiem! Stāvi pretim katrai no savtībām, neļauj ņemt virsroku dumjībai, pat ja tā ir labi gribēta," lūgšanā Dievam pauda garīdznieks.