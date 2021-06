Aptauja: Latvijā 42% iedzīvotāju Jāņos alu izvēlas tā garšas īpašību dēļ

Latvijā 42% iedzīvotāji Jāņos alu izvēlas tā garšas īpašību dēļ, aģentūrai LETA pavēstīja alus un bezalkoholisko dzērienu ražotāja AS "Cēsu alus" pārstāvji, atsaucoties uz kompānijas veiktās aptaujas datiem.

Vienlaikus 25% respondentu minējuši, ka viņa izvēli nosaka iepriekšēja lietošanas pieredze, 22% iedzīvotāju alu Jāņos izvēlas, izvirzot par prioritāti cenu, bet 19% svarīgākais kritērijs ir atlaide.

Tāpat 13% respondentu uzmanību pievērš zīmolam, 6% iedzīvotāju Jāņos alu izvēlas, pamatojoties uz draugu atsauksmēm, ieteikumiem un alus sastāvu, bet 3% nozīmīgs ir dizains.

Pēc aptaujas rezultātiem, 13% respondentu par īstu Jāņu alu uzskata kviešu alu, 11% respondentu atzīst, ka īstais Jāņu alus ir gan klasiskais gaišais "lāger" tipa alus, gan medalus, savukārt 8% iedzīvotāju īstu Jāņu alu saista ar rudzu alu. Tajā pašā laikā 5% sabiedrībā par piemērotāko alu Jāņos min porteri, bet 4% cilvēku - bezalkoholisko alu.

Tāpat secināts, ka 18% iedzīvotāju, kas atbalsta kviešu alu, ir vecumā no 18 līdz 29 gadiem, bet auditorijā no 50 līdz 59 gadiem šis īpatsvars ir 8%. "Lāger" tipa alu par īstu Jāņu alu uzskata 16% iedzīvotāju vecumā no 40 līdz 49 gadiem, kamēr vecumā no 18 līdz 29 gadiem šādi domā 5% aptaujāto. Gados jaunāko iedzīvotāju vidū, pēc aptaujas datiem, populārāks (17%) ir medalus, kamēr to par īstu Jāņu alu uzskata 8% iedzīvotāju vecumā no 50 līdz 59 gadiem.

Reģionālajā dalījumā garšu par svarīgāko kritēriju Jāņu alus izvēlē galvenokārt minējuši Pierīgas iedzīvotāji - 46%, kamēr Latgalē tas ir svarīgi 36% aptaujāto. Iepriekšējā lietošanas pieredze ir būtiska arī 33% respondentu Vidzemē, kamēr Latgalē šāds kritērijs nosaka Jāņu alus izvēli 22% cilvēku.

Cenai lielāko uzmanību pievērš iedzīvotāji Kurzemē - 29%, kā arī Vidzemē - 16%. Atlaide un akcija par prioritāti izvirzīta 21% Pierīgas iedzīvotāju un 14% respondentu Vidzemē. Ražotājs ir svarīgs trešdaļai iedzīvotāju Zemgalē, kamēr Vidzemē attiecīgais kritērijs ir nozīmīgs katram piektajam respondentam. Vietējo alu aktīvāk jeb 23% cilvēku izvēlas Pierīgā, savukārt Zemgalē vietējams alum priekšroku dod 13% aptaujāto.

Aptauja veikta 2021.gada maijā, intervējot 1007 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.