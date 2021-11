Apledojums apgrūtina braukšanu pa Liepājas šoseju no Blīdenes līdz Liepājai

Šorīt apledojuma un sniega dēļ daudzviet Latgalē, vietām valsts centrālajā daļā un Kurzemē ir apgrūtināta braukšana, aģentūru LETA informēja valsts SIA "Latvijas Valsts ceļi".

Apgrūtināta braukšana pa valsts galvenajiem autoceļiem ir pa Daugavpils šoseju no Skrīveriem līdz Paterniekiem, pa Liepājas šoseju no Blīdenes līdz Liepājai, pa šoseju Jēkabpils-Terehova posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem.

Pa Rēzeknes šoseju braukšana ir apgrūtināta no Rušenicas līdz Medumiem, pa Daugavpils apvedceļu un Rēzeknes apvedceļu.

Pa reģionālajiem autoceļiem braukšana apgrūtināta Aizkraukles, Daugavpils, Jēkabpils, Krāslavas, Liepājas, Ogres, Preiļu un Saldus apkaimēs.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 81 VAS Latvijas autoceļu uzturētājs ziemas dienesta tehnikas vienība.

Mainīgos laikapstākļos autovadītāji aicināti braucējus būt īpaši piesardzīgiem. Ceļi apledo strauji un nevienmērīgi, īpaši tas attiecas uz melno ledu, kas rodas, sasalstot kondensātam.

Visbiežāk tas var veidoties uz tiltiem, ceļu pārvadiem, mežos, kā arī ūdenstilpņu tuvumā. Autovadītājiem jābūt piesardzīgiem, it īpaši rīta un vakara stundās. Svarīgi izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.