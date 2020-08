Aizvadītajā diennaktī atklātie Covid-19 gadījumi reģistrēti Rīgā un Jūrmalā

No pagājušajā diennaktī atklātajiem trīs Covid-19 gadījumiem divi reģistrēti Rīgā un viens - Jūrmalā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Līdz ar to galvaspilsētā ar Covid-19 inficēto skaits ir palielinājies līdz 63, bet Jūrmalā - līdz deviņiem, vēsta LETA.

Divi no pagājušajā diennaktī reģistrētajiem inficētajiem ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, viens - vecumā no 40 līdz 49 gadiem.

Kā ziņots, aizvadītajā diennaktī, veicot 1008 Covid-19 testus, reģistrēti trīs jauni saslimšanas gadījumi, liecina SPKC apkopotie dati.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka visi saslimušie ir atgriezušies no ārvalstīm, tostarp Krievijas, Vācijas un Francijas.

Latvijā līdz šim kopumā veikti 251 717 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas 1396 personas, savukārt 1163 cilvēki ir izveseļojušies. Līdz šim Latvijā mirušas 34 ar Covid-19 inficētas personas.

Pēdējās diennakts laikā stacionēts viens pacients ar Covid-19, bet kopumā stacionāros ārstējas pieci pacienti, no tiem četri ar vidēji smagu un viens ar smagu slimības gaitu.

No stacionāriem ir izrakstīti kopumā 205 Covid-19 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.