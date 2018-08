Aicina piedalīties "Piekrastes Tīrradē"

Septembrī Latvijas piekrastē tiks īstenota vēl nebijusi iniciatīva – “Piekrastes Tīrrade”; tās laikā dalībnieki tiek aicināti sakopt visu 500 km garo mūsu jūras piekrasti. Iniciatīvas autori ir Vides izglītības fonds un kampaņa “Mana jūra”. Iniciatīva “Piekrastes Tīrrade” ir simboliska dāvana Latvijas valsts simtgadē, un tajā piedalīties aicināts ikviens, kam rūp tīra jūras piekraste, iepriekš reģistrējoties mājas lapā www.tirrade.lv. Darbi tiks uzsākti jau 1. septembrī, sakopjot Liepājas, kā arī Rucavas, Nīcas, Grobiņas un Pāvilostas novada jūrmalu.

Iniciatīvas nosaukums “Piekrastes Tīrrade” ietver vārdu, kas ticis radīts īpaši šim pasākumam. “Tīrrade” ir saliktenis, ko veido divi vārdi – “tīrs” un “radīt”. Tādejādi iniciatīvas autori vēlas uzsvērt, ka tos vieno un iedvesmo ideja par tīras vides radīšanu, vīzija par tīru un sakoptu piekrasti. “Mēs par šādu iniciatīvu esam sapņojuši jau sen,” atzīst Vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme, “Šogad sapņus pārvēršam īstenībā un mums ir liels prieks, ka tas notiek Latvijai zīmīgajā gadā.” Iniciatīvu atbalsta vietējās piekrastes pašvaldības, Latvijas ekoskolas, vairāki uzņēmumi, mediji un sabiedriskās organizācijas.

Jau septiņus gadus Vides izglītības fonds īsteno kampaņu “Mana jūra” – tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību jūras piesārņojošo atkritumu problēmai. Kampaņa tiek īstenota sadarbībā ar plašu partneru loku Latvijā un citās valstīs – valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, NVO, kā arī ar starptautiskajām institūcijām un izpētes institūtiem. Kampaņas atpazīstamākā iniciatīva ir “Zaļā ekspedīcija”.

Katru gadu “Zaļās ekspedīcijas” laikā tās dalībnieki 43 vietās jūras piekrastē, saskaņā ar ANO Vides programmas izstrādātu metodoloģiju, veic jūru piesārņojošo atkritumu izvērtēšanu. Monitoringu mērķis ir apkopot un pēc tam analizēt iegūtos datus. Salīdzinot šī gada datus ar vidējiem izpētes rezultātiem septiņu gadu griezumā, šogad atkritumu daudzums ir pieaudzis aptuveni par vienu trešdaļu. Gandrīz 60% no monitoringa laukumos atrastajiem atkritumiem ir plastmasa.

“Ir būtiski veicināt sabiedrības iesaisti vides aizsardzības un saglabāšanas procesos,” uzsver Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts, “Tā ir vide, kuru mēs paši veidojam, vide, kurā dzīvojam mēs un mūsu bērni. “Piekrastes Tīrrade” ir veids, kā ikviens no mums var apvienot patīkamo ar lietderīgo – piedaloties iniciatīvas pasākumos kopā ar ģimeni, mēs varam pavadīt laiku kopā ar saviem tuvākajiem, kā arī sniegt dāvanu saviem bērniem, sev un savai tēvzemei – tīru un sakoptu vidi. Iesaistīsimies, palīdzēsim un nepaliksim vienaldzīgi – kopīgi veidojam tīru Latviju šodien un tagad!”

Lai piedalītos sakopšanas darbos, organizatori aicina reģistrēties mājas lapā www.tirrade.lv. Savlaicīga reģistrācija ir svarīga, jo ļauj maksimāli labi jau šobrīd saplānot cilvēku noslodzi visā piekrastes garumā - lai pēc iespējas labāk, efektīvāk sakoptu pludmali, iniciatīvas rīkotāji visu Latvijas piekrasti ir sadalījuši īsākos posmos, vidēji tie ir 3,5 km gari. Visos novados sakopšanas darbi ritēs pēc vienota plāna, tie sāksies 10.00 un noslēgsies 14.00. Noteiktajā datumā 10.00 “Tīrrades” dalībniekam jāierodas izvēlētajā vietā, kur viņu sagaidīs kāds no “Piekrastes Tīrrades” posmu koordinatoriem, kurš ikvienam izsniegs maisus un cimdus, instruēs par drošību un sakopšanas darbu plānu. Katram “Piekrastes Tīrrades” dalībniekam tiks piešķirti divi dažādi maisi, viens no tiem būs domāts plastmasas atkritumiem, savukārt otrs – visiem pārējiem. Sadarbībā ar AS “BAO” būs iespēja bīstamos atkritumus nodalīt no pārējiem, novietojot tos atsevišķos konteineros.

Iniciatīva tiks uzsākta 1. septembrī, kad kopīgiem spēkiem tiks sakopta Liepājas, kā arī Rucavas, Nīcas, Grobiņas un Pāvilostas novada jūrmala. “Piekrastes Tīrrade” svinīgi tiks atklāta Nidā plkst. 10.00 pie robežstabiņa, kas atdala Latviju no kaimiņvalsts Lietuvas. Pasākumu ar svinīgo uzrunu atklās Jānis Ulme, Vides izglītības fonda vadītājs, atbalsta vārdus iniciatīvai veltīs arī VARAM, Nīcas un Rucavas pašvaldību pārstāvji.

“Piekrastes Tīrrade” turpināsies 8. septembrī - tad tiks sakopta Ventspils un Ventspils novada piekraste. 15. septembrī Tīrrade norisināsies Dundagas, Rojas, Mērsraga un Salacgrīvas novadā, 22. septembrī - Engures, Carnikavas, Saulkrastu un Limbažu novadā, savukārt pēdējā mēneša sestdienā - 29. septembrī – Latvijai tiks uzdāvināta tīra Jūrmalas un Rīgas piekraste.