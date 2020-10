Agešins: Domājot par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, jāsaprot, ka nedzīvojam mežā

Domājot par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, iedzīvotājiem jāsaprot, ka nedzīvojam mežā, aģentūrai LETA pauda partijas "Saskaņa" Saeimas frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agešins.

Vērtējot, vai par masku nenēsāšanu būtu jāpiemēro sods, Agešins uzsvēra, ka svarīgākais šajā jautājumā ir pašu cilvēku atbildība.

"Mums visiem jāsaprot, ka nedzīvojam mežā un viensētā, mēs dzīvojam sabiedrībā. Tāpēc svarīga ir pašu cilvēku atbildība noteikumu ievērošanā," teica politiķis.

Viņaprāt, primārais ir likt akcentu uz brīdinājumiem un aicināt cilvēkus būt atbildīgiem. Līdz ar to pagaidām būtu jānogaida nedēļa vai pusotra, novērojot valstī notiekošo. Vienlaikus Agešins uzsvēra, ka, ja situācija ar Covid-19 izplatību turpinās pasliktināties, tad gan būtu jādomā par sodu mehānismiem.

"Ja šī nelāgā dinamika turpinās attīstīties, tad būšu gatavs atbalstīt arī sodīšanu," atzina politiķis.

Viņš arī mudināja valdību "pildīt savus solījumus" un nodrošināt bezmaksas maskas maznodrošinātiem un trūcīgiem cilvēkiem, kuriem "arī 60 un 70 centi ir ļoti liela nauda".

"Ja valdība nav spējīga pildīt solījumus, kas bija pavasarī, tad aicinu pašvaldības nodrošināt maskas minētajām iedzīvotāju grupām," sacīja deputāts.

Kā ziņots, Tieslietu ministrija (TM) sagatavojusi grozījumus likumā, kas paredz, ka policija par mutes un deguna aizsegu nelietošanu sabiedriskās vietās iedzīvotājiem piemēro brīdinājumu vai līdz 50 eiro lielu naudas sodu, aģentūrai LETA pastāstīja TM valsts sekretāra vietniece Laila Medina.

Minētās sankcijas paredzētas tajos gadījumos, kur saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem mutes un deguna aizsegi jālieto obligāti, norādīja Medina.

Patlaban Ministru kabineta noteikumi paredz, ka no 7.oktobra līdz 6.novembrim sabiedriskajā transportlīdzeklī transportlīdzekļa vadītāji, kuri nav atdalīti ar fizisku barjeru no pasažieriem, kā arī pasažieri, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam, lieto mutes un deguna aizsegus.

Tāpat no 14.oktobra līdz 6.novembrim iedzīvotāji, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam, darbinieki, kuri no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru, lieto mutes un deguna aizsegus kultūrvietās un izstāžu norises vietās, tirdzniecības vietās un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas vietās. Tāpat mutes un sejas aizsegi jālieto reliģiskās darbības veikšanas vietās, ja tur netiek rīkots pasākums.

LETA jau rakstīja, ka patlaban Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums paredz atbildību par izolācijas, pašizolācijas, karantīnas vai mājas karantīnas, kā arī pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu. Par to piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 10 līdz līdz 2000 eiro, bet juridiskajai personai - no 140 līdz 5000 eiro.

Savukārt par personai noteiktā pienākuma iekļaut ziņas personu uzraudzības informācijas sistēmā jeb anketas "covidpass.lv" nepildīšanu piemēro naudas sodu no desmit līdz 2000 eiro.