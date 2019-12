Adventes laikā VUGD aicina neatstāt bez uzraudzības iedegtas sveces

Adventes laikā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina neatstāt bez uzraudzības iedegtas sveces, aģentūru LETA informēja VUGD pārstāve Inta Palkavniece.

Adventes laikā mājas un dzīvokļus, kā arī uzņēmumu skatlogus rotā adventes vainagi un svētku noskaņas radīšanai tiek iedegtas sveces. VUGD statistika liecina, ka ik gadu šajā laikā no bez uzraudzības atstātām iedegtām svecēm izceļas vairāki ugunsgrēki, vēsta LETA.

Pagājušajā gadā ugunsdzēsēji dzēsa 26 ugunsgrēkus, kuri, visticamāk, izcēlās adventes vainagā vai Ziemassvētku eglītē ievietotas degošas sveces dēļ, vai arī ugunsgrēks bija izcēlies no bez uzraudzības atstātām degošām svecēm. Šogad līdz novembra beigām reģistrēti jau 11 šādi ugunsgrēki, kas, visticamāk, izcēlušies bez uzraudzības atstātu sveču dēļ.

Ik gadu šādos ugunsgrēkos cieš arī cilvēki - pērn cieta trīs cilvēki, bet šogad - viens, norādīja Palkavniece.

Lielākoties adventes vainagi sastāv no degtspējīgiem materiāliem un tie, līdzīgi kā telpās novietotas Ziemassvētku eglītes, viegli aizdegas. Tādēļ ir rūpīgi jāpārdomā, kur un kā droši novietot adventes vainagu, eglīti un citus Ziemassvētku rotājumus, kā arī nedrīkst bez uzraudzības atstāt degošas sveces.

Ja tiek izmantots klasisks adventes vainags no dabas materiāliem, tad tajā ir jāievieto stabili un nedegoši sveču turētāji un tikai uz tiem var likt svecītes. Sveci nekad nedrīkst novietot blakus audumiem, mēbelēm vai aizkariem un nedrīkst to atstāt vietā, kur viegli var piekļūt mazi bērni un mājdzīvnieki. Vislabāk to novietot uz stabilas un nedegošas virsmas.

Tāpat VUGD aicina atcerēties, ka sveces un vainagus nevar novietot uz televizoriem, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem vai blakus stiklam, jo karstuma ietekmē tas var saplīst. Neatstājiet degošas sveces bez uzraudzības, pat ne uz īsu brīdi un, dodoties prom vai pirms gulētiešanas, pārliecinieties, ka sveces ir nodzēstas.

Lai Adventa laiks paietu mierīgi un neizceltos ugunsnelaime, VUGD aicina iedzīvotājus adventa vainagos sveces neizmantot vai arī tās nededzināt.

Gadījumā, ja svētku dekorācijām, piemēram, Ziemassvētku egles vai mājas rotāšanai izvēlaties elektriskos rotājumus/virtenes, jāatceras, ka pirms elektrisko rotājumu/virteņu lietošanas rūpīgi jāizlasa instrukcija un jāaplūko marķējums uz virteņu iepakojuma.

"Ja ieraudzīsiet mājiņas apzīmējumu ar angļu valodas paskaidrojumu "for outdoor use", tad šis rotājums būs piemērots eglītes greznošanai laukā. Iekštelpām paredzētās virtenes nedrīkst lietot ārpus mājas, jo spuldzītes neizturēs gaisa temperatūru. Ja izmantojat jau lietotas elektrisko spuldzīšu virtenes, pārliecinieties, vai tās nav bojātas," atgādināja VUGD pārstāve.

VUGD novēl drošu, mierīgu un saticīgu adventes laiku un atgādina - ja tomēr nelaime ir notikusi un ir nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, jāzvana uz 112.