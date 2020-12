2020. gadu Latvija noslēdz ar jaunu Covid-19 gadījumu skaita negatīvo rekordu

Trešdien Latvijā atklāts 1861 jauns saslimšanas ar Covid-19 gadījums, kas ir jauns negatīvais rekords, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Iepriekš lielākais jauno Covid-19 gadījumu skaits bija reģistrēts pirms dienas, kad otrdien tika atklāti 1367 inficēšanās gadījumi, vēsta LETA.

Vakar saņemti ziņojumi par deviņu ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi. Starp mirušajiem divi cilvēki bija vecumā no 60-70 gadiem, divi vecumā no 70-80 gadiem, četri vecumā no 80-85 gadiem, viens vecumā no 95-100 gadiem.

Kopumā līdz šim Latvijā mirušas 635 ar Covid-19 inficētas personas jeb 1,55% no atklātajiem saslimušajiem.

Kopumā vakar Latvijā veikti 12 395 Covid-19 testi. Pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 15%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Vakar Latvijā sasniegts veikto testu skaita rekords, tomēr arī pozitīvo testu īpatsvars bijis otrs līdz šim augstākais. Augstāks tas bijis tikai 25.decembrī, kad pozitīvi bija 16,5% no veiktajiem testiem.

Kopumā valstī līdz šim ar Covid-19 saslimuši 40 904 cilvēki. Pēdējās 14 dienās Latvijā ar Covid-19 saslimuši 12 369 cilvēki, tātad pārējie aptuveni 28 000 reģistrēto inficēto atbilstoši SPKC vadlīnijām tiek klasificēti kā atveseļojušies.

Savukārt 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā ir sasniegusi 644,2 gadījumus.

Tikmēr slimnīcās ievietoto Covid-19 pacientu skaits trešdien ir nedaudz samazinājies, tomēr tas joprojām ir tuvs slimnīcu spēju maksimālajām robežām. Pagājušajā diennaktī Latvijas slimnīcās stacionēti 137 Covid-19 slimnieki, tajā skaitā pieci pārvesti, savukārt no tām izrakstīti 176 pacienti.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati, tādējādi kopumā stacionāros ārstējas 999 pacienti. 939 no viņiem ir vidēji smaga slimības gaita, savukārt 60 - smaga slimības gaita.

Kopumā pēc izveseļošanās no slimnīcām izrakstīti 3493 Covid-19 pacienti.

SPKC pārstāvis Jurijs Perevoščikovs skaidro, ka dati rāda, ka pēc nedēļas vai pusotras apmēram 15% saslimušo cilvēku ir nepieciešama ārstēšanās slimnīcā, jo saslimšana norit ar vidēji smagu vai smagu gaitu. Jauno gadu slimnīcās sagaidīs ap 1000 Covid-19 pacientu.

"Brīvdienās un svētku dienās ir svarīgi domāt ne tikai par savu, bet arī par apkārtējo veselību. Drošības pasākumu ievērošana nedos vīrusam papildu iespējas izplatīties," piebilda Perevoščikovs, "savstarpēji tuvi kontakti starp cilvēkiem vīrusam ir izdzīvošanas jautājums. Mums ir svarīgi komunicēt ar citiem, iet ciemos un kontaktēties, taču tas ir izdevīgi arī vīrusam."

Kā uzsvēra Perevoščikovs, pateicoties drošības pasākumiem, saslimstība nepieaug tik strauji, kā tas būtu bez ierobežojumiem, taču papildu drošības pasākumi šobrīd ir patiesi nepieciešami.