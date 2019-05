Svētdien minirallija "Karosta 2019" laikā būs satiksmes ierobežojumi Liepājā, Cimdeniekos un Vērgales pagastā

Jau šo svētdien Liepājā un tās apkārtnē norisināsies Latvijas kausa izīņas minirallijā pirmais posms – minirallijs “Karosta 2019”. Sacensībām pieteicies rekordliels dalībnieku skaits – 79 ekipāžas, kuras sacentīsies sešos ātrumposmos Liepājā Karostā, Grobiņas un Pāvilostas novados.

Sacensību laikā tiks noteikti vairāki satiksmes ierobežojumi, informē Ātruma festivāla preses sekretāre Sanita Austere.

Liepājā, Karostas Industriālā Parka teritorijā ielas satiksmei tiks slēgtas no 15:00 līdz 19:00. 7.autobuss laika posmā 14:00 - 19:00 kursēs pa Invalīdu ielu, izlaižot pieturu Turaidas iela. Satiksmei slēgtas tiks Zemgales iela, Burtnieku iela, Manēžas iela, Beverīnas iela posmā no Virssardzes ielas līdz Zemgales ielai, Līgas iela, Trimpus iela, Turaidas iela posmā no Vidus ielas līdz Zemgales ielai, Virssardzes iela, Vidus iela, Lazaretes iela posmā no Līgas ielas līdz Beverīnas ielai.

Grobiņas novada Cimdeniekos satiksmei no plkst. 12:30 līdz 16:30 tiks slēgta Lidostas iela un Sporta iela posmā no Bērzu ielas līdz Lidostas ielai. Autobusa maršrutu Nr. 2 un Nr. 912B šajā laika posmā galapunkts būs pietura “Pagrieziens uz lidostu”, un autobusi nekursēs līdz pieturām “Dārziņi” un “Lidosta”.

Pāvilostas novada Vērgales pagastā satiksmei no plkst 13:30 līdz 17:45 būs slēgts valsts autoceļa V1192 Apriķi-Kapsēde posms no 25 līdz 27 kilometram (posms no Grobiņas-Pāvilostas novadu robežas līdz Bebes ciemam). Apbraukt šo posmu varēs pa autoceļu P111 (Grobiņas-Ventspils šoseja) caur Kapsēdi un Vērgali.

Precīzas ātrumposmu kartes un rekomendācijas, kur doties skatīties, skatītājiem tiks publicētas svētdien, 5.maijā plkst. 10:00 interneta vietnē www.minirallijs.lv un sociālajos tīklos.