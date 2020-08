Priekules un Grobiņas novados no piecām tirdzniecības vietām pārkāpumi konstatēti divās

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas amatpersonas apsekoja vairākas tirdzniecības vietas ar mērķi pārbaudīt, vai pārdevēji un veikalu vadītāji ievēro aizliegumu pārdot alkoholiskos, enerģijas dzērienus un tabakas izstrādājumus nepilngadīgajām personām.

Kopumā tika pārbaudīti pieci veikali Priekules un Grobiņas novados un pārkāpumi tika konstatēti divos veikalos Virgas pagastā un Grobiņā, kur nepilngadīgajam tika pārdoti alkoholiskie dzērieni. Pārējos trīs veikalos pārdevējas pārliecinājās par jaunieša vecumu, kā rezultātā pirkums nenotika. Abos gadījumos, kur konstatēti pārkāpumi, ir pieņemti lēmumi par procesa uzsākšanu administratīvā pārkāpuma lietā, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Informējam, ka saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likumu, alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Tāpat Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, par kuru vecumu mazumtirgotājam ir pamatotas šaubas un kuras pēc mazumtirgotāja pieprasījuma neuzrāda personu apliecinošu dokumentu, kas apliecina šo personu vecumu. Par alkoholisko dzērienu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piemēro naudas sodu juridiskās personas darbiniekam — pārdevējam — no 280 – 700 eiro, bet juridiskajai personai — no 700 līdz 7100 eiro.

Saskaņā ar Enerģijas dzērienu aprites likumu, enerģijas dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par pircēja vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai pircējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Pēc mazumtirgotāja vai uzraudzības un kontroles iestādes pārstāvja pieprasījuma pircējam pienākums ir apliecināt savu personu un vecumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Par enerģijas dzērienu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piemēro naudas sodu juridiskās personas darbiniekam — pārdevējam — no 140 līdz 175 eiro, bet juridiskajai personai — no 350 līdz 700 eiro.

Saskaņā ar Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumu, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piemēro naudas sodu juridiskās personas darbiniekam pārdevējam no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai — no 700 līdz 1400 eiro.

Šādas pārbaudes tiek rīkotas regulāri un tiks rīkotas arī turpmāk.