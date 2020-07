Motofestivāls "Seeburg Bikerland" augustā rūks vēl iespaidīgāk

Motofestivāls, kas tradicionāli augustā norisinās Grobiņā, šogad notiks daudz plašāk nekā iepriekš, apvienojot trīs lielus pasākumus, tādējādi kļūstot par sportisku un azartisku notikumu.

Motofestivāls Grobiņā norisināsies sesto gadu. Šogad tā vērienu nolemts paplašināt, piesaistot valsts līmeņa motosporta sacensības. Pēc gandrīz 40 gadiem Grobiņā atgriezīsies Latvijas čempionāts “Zelta mopēds” - 8. augustā šeit norisināsies tā 3. posms. Savukārt Latvijas čempionāta mototriālā 2. un 3. posms norisināsies 8. un 9. augustā, kā 8. augustā Grobiņā arī notiks tradicionālais motociklistu saiets “Seeburg Bikerland”, informē Grobiņas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Pastore.

“Mums ir liels gods šogad uzņemt pie sevis Grobiņā tik kuplu motoentuziastu pulku: gan sportistus, gan motociklistus un viņu līdzjutējus, kā arī ir prieks, ka līdzšinējos piecus gadus kopš rīkojam motofestivālu, ik gadu ir audzis gan svētku dalībnieku, gan skatītāju pulks,” saka Grobiņas novada domes izpilddirektors Uldis Vārna. “Grobiņa visos laikos ir bijusi bagāta ar savām motobraukšanas tradīcijām un mūsu sportisti ir varējuši lepoties ar labiem sasniegumiem pasaulē, tāpēc ir tikai loģiski, ka festivālu paplašinām, tā laikā rīkojot arī sacensības. Es ticu, ka tādējādi skatītāju pulks būs vēl kuplāks nekā citus gadus un sportistiem novēlu labus panākumus!”

“Zelta mopēda” kustība ar sacensībām Latvijā sākusies 1972. gadā – pēc diviem gadiem tai svinēs 50 gadu jubileju. “Sākotnēji tā bija skolēnu un skolu pulciņu tehniskās jaunrades nodarbe, individuālās un komandu sacensības,” skaidro viens no “Zelta mopēda” kustības koordinatoriem Ainārs Karro, kurš pats “Zelta mopēda” apritē ir kopš pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu vidus. Interesanti, ka pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu sākumā sacensības notika arī Grobiņā. A.Karro atgādina, ka Grobiņas un Liepājas pusē ir motosporta un mūzikas leģendas, kas ir gājuši cauri “Zelta mopēda” kustībai, piemēram, motosportists, PSRS starptautiskās klases sporta meistars Normunds Dūčis, Eiropas čempions motokrosā Lauris Freibergs un mūziķis Ivo Fomins.

Ziedu laikos – astoņdesmito gadu beigās - “Zelta mopēda” dalībnieku skaits sasniedza vairākus simtus: gan no Latvijas, gan no visas bijušās PSRS. Mopēdus uz sacensībām no attālākajām bijušās PSRS teritorijām veda pat ar lidmašīnām. Tai laikā sīva konkurence bija starp Rīgā, “Sarkanajā zvaigznē” ražotajiem mopēdiem un Ļvovā ražotajiem braucamajiem. Deviņdesmito gadu sākumā līdz ar PSRS sabrukumu “Zelta mopēda” kustība apsīka – galvenais iemesls tam bija problēmas, kas radās gan ar robežu šķērsošanu, gan ar pašu mopēdu ražošanu un iegādi – tolaik lietots mopēds maksāja gandrīz tik pat, cik lietota automašīna.

2007. gada “Vaidavas Kausa” motokrosa sacensību ietvaros brāļi Mairis un Gundars Levani šo disciplīnu “Zelta mopēds” atjaunoja. “Motoentuziasti no dažādiem Latvijas novadiem pavilkās, sabūvēja braucamos un šobrīd esam izauguši līdz nopietnam Latvijas Motosporta Federācijas (LaMSF) atzītam “Zelta mopēda” draudzīgam kolektīvam,” turpina A. Karro. “Mūsdienās sacensībās piedalās jaunieši – ne tikai zēni, bet arī meitenes, retro, standarta un sporta klases. Šis ir ģimenisks pasākums, kur piedalās tēvi un dēli, brāļi un māsas. Tāpēc man ir patiess prieks, ka arī Grobiņas novada dome ir izrādījusi interesi un ar entuziastu iniciatīvu Grobiņā motofestivāla ietvaros augustā notiks “Zelta mopēda” sacensības, vienlaikus dienas garumā piedāvājot arī saistošu izklaides programmu.”

“Zelta mopēda” Grobiņas posmā sacensības notiks sekojošās klasēs: ZM retro mopēdi, ZM sporta mopēdi, ZM 50 2A standarts, ZM meitenes, ZM45 standarts līdz 16 g.v., ZM45 standarts no 16 g.v., MINI MX.

Sacensību rīkošana uzticēta sporta klubam “FFF”. Kluba pirmsākums ir 1984. gadā, kad vecākais no grobiņniekiem brāļiem Freibergiem – Gatis Freibergs - sāka nodarboties ar motosportu. Vēlāk viņam pievienojās abi jaunākiem brāļi Mārtiņš un Lauris, kura augstākais tituls ir Eiropas čempions motokrosā, kas iegūts 2000. gadā. Savu motosportista gaitu sākumā – 1988. gadā – Lauris Freibergs piedalījies arī “Zelta mopēda” sacensībās.

“Tā ir liela atbildība un reizē arī liels gods organizēt sacensības, ar kurām pats esmu uzaudzis,” saka kluba “FFF” vadītājs Lauris Freibergs.

“Zelta mopēda” sacensības norisināsies Grobiņā jaunizveidotā trasē Ventspils ielas krustojumā ar šoseju A9. Braucienu sākums pulksten 13, uzvarētāju apbalvošana ap pulksten 16. Skatītāji sacensības varēs vērot bez maksas.

Savukārt, Grobiņā Alejas ielā 2A “Viking Trial parkā” 8. un 9. augustā norisināsies Latvijas čempionāta mototriālā 2. un 3. posms. Sacensībās piedalīsies spēcīgākie sportisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

“Prieks, ka Grobiņa saglabā motofestivāla tradīcijas un divas dienas pilsētu jaudīgi pieskandinās motoru rūkoņa, kas vienkopus pulcēs sportistus un skatītājus no malu malām,” saka “Viking Trial parka” pārstāvis Niks Alksnis, piebilstot, ka mototriāla čempionāta posmā šogad lielākais izaicinājums noteikti ir piesaistīt sportistus no ārvalstīm. “Tādēļ, “Viking Trial parku” uzturam un turpinām pilnveidot ar jauniem šķēršļiem trasē, lai sportistiem sagādātu jaunus izaicinājumus un skatītājiem neaizmirstamu šovu un emocijas,” viņš turpina.

Atgādināsim, ka “Viking Trial parku” Grobiņā par saviem līdzekļiem izveidoja grobiņnieku Alkšņu ģimene, un tas atrodas līdzās ģimenes uzņēmumam “Komunāltehnika Z”. Zigmāram un Ilzei Alkšņiem ir seši bērni: četri dēli un divas meitas vecumā no 22 līdz 4, un visi nodarbojas ar šo sporta veidu.

Ja citviet Eiropā un pasaulē tādas mototriāla trases veido reljefainā vidē, tad Alkšņiem tas bija jāizdara līdzenā vietā, visus šķēršļu veidojot mākslīgi - vajadzīgajās kombinācijās saveļot akmeņus un betona bluķus. Lielākie akmeņi nākuši no Otaņķu pagasta, kur nograuta veca ferma, savukārt kaltie vesti pat no Karēlijas. Tā trīs kilometru garumā izvietotas 12 mākslīgi veidotas šķēršu trases. Ja pirmā doma ģimenei bija par nelielu treniņu zonu pašiem, tad, iecerēto pabeidzot, ir izveidots viens no iespaidīgākajiem triāla parkiem Baltijā. Turklāt nav tā, ka Alkšņi savu trasi turētu tikai savām vajadzībām. Tur var trenēties ikviens, kam tikai šis sporta veids interesē.

“Pirmo reizi sacensības “Viking Trial parkā” organizējām 2017.gadā,” atgādina N. Alksnis. “Un kopš tā laika cenšamies noturēt tradīcijas un vismaz reizi gadā uzrīkot kādu sacensību posmu. Un mēs vēlamies pateikt lielu paldies ikvienam, kurš pielicis savu roku parka tapšanā – kopīga darba rezultātā tas ir sanācis tāds, kādu mēs to redzam šobrīd. Līdz šim parkā esam aizvadījuši sešas lieliskas sacensības dažādos līmeņos, sākot ar “Vikingu kausu” un Latvijas čempionātiem, beidzot ar Baltijas čempionātu.”

Sacensību sākums pulksten 11. Skatītājiem ieeja bez maksas. Starp abām sacensību vietām bez maksas kursēs vilcieniņš “Libau Train”.

Motociklistu saiets “Seeburg Bikerland” sāksies pulksten 17 ar parādes braucienu pa Grobiņu. Tajā tradicionāli piedalās motociklisti no dažādiem klubiem: gan vietējiem, gan no visas Latvijas un arī ārvalstīm, kā arī būs retro mopēdi un senie amerikāņu auto. Parādē aicināti piedalīties visi entuziasti, kam pieejami dažādi motorizētie braucamie. Kā uzsver festivāla organizatori, “Seeburg Bikerland” ir svētki visiem, kam interesē jebkāda veida motorizētie braucamie, tāpēc jau laikus visi interesenti – arī tie, kas ikdienā savus braucamos neizmanto - aicināti gatavoties parādes braucienam ar motociklu, mopēdu, skūteri un jebkādiem citiem motorizētajiem braucamrīkiem. Jo vairāk, daudzveidīgāki un iespaidīgāki būs dalībnieki, jo interesantāk pašiem un skatītājiem. Savukārt, skatītāji aicināti no visas plašās apkārtnes atbalstīt dalībniekus un svinēt visiem kopā.

Pēc parādes līdz pat pusnaktij gaidāmas dažādas izklaides: ielu vingrotāju šovs, velo meistarklase un mini BMX bērniem, orbitroni un brīvais kritiens, vizināšanās ar motocikliem, kā arī citi pārsteigumi. Vakarā pulksten 19 Pilsdrupu estrādē grupas “Opus Pro” koncerts un pulksten 20:30 balle kopā ar grupu “Laika upe”. Ievērojot valdības noteiktos ierobežojumus, balle notiks līdz pusnaktij.

Motofestivālu Grobiņas novada dome organizē sadarbībā ar motoklubu “West Coast Liners”, kas no Liepājas ir pārcēlies uz Grobiņu un mājvietu atradis Krasta ielā 12. “Viens no mērķiem motoklubam “West Coast Liners”, piedaloties motofestivāla “Seeburg Bikerland” rīkošanā, ir iepazīstināt sabiedrību ar motobraukšanas kultūru,” saka kluba prezidents Uldis Virbs, piebilstot, ka šādi festivāli ir arī iespēja motociklistiem no visas valsts tikties un izrunāt sev interesējošo, kā arī atpūsties.