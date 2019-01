Medzes pagasta bērnudārzā notiek vērienīgi remontdarbi

Pagājušā gada nogalē Grobiņas novadā Medzes pagasta bērnudārzā sākti remontdarbi, kuru izmaksas ir gandrīz miljons eiro. Kaut arī mācību iestādē ir neliels bērnu skaits, pašvaldība ieguldījumu atzīst par lietderīgu.

Bērnudārzs „Čiekuriņš’” Medzes pagasta centrā Kapsēdes ciemā uzbūvēts pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu nogalē. Kopš tā laika visaptveroši kapitāli remontdarbi ēkā nav veikti, izlīdzoties vien ar ikgadējiem kosmētiskajiem uzlabojumiem, ziņo Aizputes TV.

Kopš pērnā gada novembra te savu darbu sākuši būvnieki, kuri jau demontējuši liekās konstrukcijas, lai pilnībā atjaunotu novecojušās inženierkomunikācijas. Ēkai tiks mainīti logi, durvis, arī jumts, siltinātas ārsienas un veikta iekštelpu iekšējā apdare.

“Kopumā ēkas plānojums paliek nemainīgs, jo telpas atbilst valdības noteikumiem, platības ir pietiekošas un nav nepieciešami būtiski pārbūves darbi,” stāstīja projekta vadītāja Maira Melvere.

Bērnudārzs „Čiekuriņš” jau no tā pirmsākumiem paredzēts četrām grupiņām ar 80 audzēkņu vietām. Pēdējos gados šis skaits ir vidēji aptuveni 60, lai gan šajā mācību gadā esot 76 bērni. Pārsvarā tie ir no vietējā pagasta, bet daļa no netālās Grobiņas un pat Liepājas.

“Ja kādā gadā bērnu mazāk, tad taisām apvienoto grupu. Nav tik viennozīmīgi, ka katru gadu būs pa 20 bērniem - kādā gadā tie ir 30, bet citā 10, līdz ar to nākas grupiņas apvienot ar blakus vecuma grupām,” stāstīja Kapsēdes pamatskolas direktors un bērnudārza „Čiekuriņš” direktors Kaspars Politers.

Uz remonta laiku mazo bērnudārznieku mājvieta ir Kapsēdes pamatskolā, kur vietas pietiekot visiem, atzīst direktors, jo savulaik skolas ēka paredzēta vismaz 200 skolēniem, tagad to skaits turoties stabili ap simts. Bērnudārza uzņemšana skolas telpās būtiski nav ietekmējusi ikdienas mācību darbu.

“Skolas bērniem ir mazliet optimizētas telpas. Ir vairāku priekšmetu kabineti apvienoti, bet vienu gadu esam gatavi to pieciest, lai mazajiem bērniem būtu ērtāk,” sacīja Kaspars Politers.

Iespējams, Medzes pagasta abas izglītības iestādes varētu atrasties zem viena jumta arī turpmāk, taču tas būtu tuvredzīgs skatījums, atzīst pašvaldībā. Droša, mūsdienīga un sakārtota vide ir būtisks ieguldījums, lai jaunās ģimenes atgrieztos laukos.

“Mums ir laimīgi tas, ka tepat ir piepilsēta un cilvēkiem ir darbs gan tepat uz vietas, gan Liepājā. Tā kā mēs domājam, ka mēs dzīvosim,” sacīja Grobiņas novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols (Zaļo un Zemnieku savienība).

Medzes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Čiekuriņš” ēkas renovācijas kopējās izmaksas ir nepilns miljons eiro, no tiem vairāk nekā 700 tūkstoši ir pašvaldības budžeta līdzekļi.