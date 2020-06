Medzenieces Egitas Račes gardumu valstība iekārtota pašas dārzā vagoniņā

Mājražotāja Egita Rače no Grobiņas novada Medzes pagasta pašas gatavoto produkciju kopš pagājušā gada vasaras klientiem prezentē un piedāvā ar nosaukumu “Irbītes mājražojumi”.

Lapa ar tādu pašu nosaukumu atrodama vietnē “Facebook”, un tas ļāvis ar gatavoto produkciju iepazīstināt plašāku potenciālo klientu loku.

Kopš 2019. gada augusta, kad darbību reģistrējusi Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD), E. Rače iekārtojusi piemērotu produkcijas gatavošanas vietu nost no citu acīm savā pagalmā. Tam ideāli piemērots izrādījies pārvietojamais vagoniņš. Tas pagājušajā gadā iegādāts un pārvests no Ventspils un pielāgots ražošanas vajadzībām. Iepriekš tas bijis aprīkots ar guļvietām, kas izņemtas ārā, lai varētu ievietot to, kas nepieciešams gatavošanas un uzglabāšanas vajadzībām.

Savu produkciju E. Rače realizē Annas tirgū Liepājā un ved arī uz Ventspili. Otrdienu rītos uz turieni tiek nogādāta prece tirgošanai mājražotāju veikalā.

