Medzē, Aizputē, Nīcā, Dubeņos un Liepājā komandantstundas laikā brauc dzērumā

Jaungada brīvdienās valsts policija noķēra dzērājšoferus Medzē, Aizputē, Nīcā, Dubeņos un Liepājā, kuri pie automašīnas stūres bija sēdušies dzērumā, turklāt brauca komandantstundas laikā pēc pulksten 22.

31.decembra pusnaktī Grobiņas novadā, Medzes pagastā, Kapsēdē konstatēts, ka 1997.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “BMW”, būdams 2,26 promiļu reibumā, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

1.janvārī ap pulksten 03:20 Aizputē, Jelgavas ielā konstatēts, ka 1984.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Opel”, būdams 1,91 promiļu reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

1.janvārī ap pulksten 04:20 Nīcā 1985.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Audi”, būdams 2,27 promiļu reibumā.

1.janvārī ap pulksten 22:45 Dubeņos sieviete vadīja automašīnu, iesējams, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē. Notikuma vietā no alkohola ietekmes pārbaudes izelpojamā gaisā sieviete atteicās. Sakarā ar to sieviete alkohola ietekmes pārbaudei tika nogādāta medicīnas iestādē, kurā no alkohola pārbaudes atteicās. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes piemēro naudas sodu no 1200 līdz 2000 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem. Soda apmērs ir līdzvērtīgs sodam par braukšanu reibumā, ja izelpā konstatētas vairāk kā 1,5 promiles alkohola. Tāpat sieviete notikuma vietā uzvedās agresīvi, pārkāpa vispārpieņemtās uzvedības normas, lamājās necenzētiem vārdiem un traucēja veikt dienesta pienākumus policistiem, kas izpaužas kā sīkais huligānisms. Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā nosaka, ka par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personu mieru, iestāžu, komersantu vai citu institūciju darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību (sīkais huligānisms), piemēro naudas sodu no 70 līdz 500 eiro.

3.janvārī ap pulksten 02:30 Liepājā, Vaiņodes ielā 1986.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Mitsubishi”, būdams 1,23 promiļu reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

Valsts policijā pret personām par braukšanu reibumā ir uzsākti administratīvo pārkāpumi procesi, par braukšanu reibumā un bez tiesībām ir uzsākti kriminālprocesi un par pārvietošanās ierobežojumu neievērošanu no pulksten 22:00 līdz pulksten 05:00 ir uzsākti administratīvo pārkāpumi procesi.

Valsts policija atgādina, ka mājsēde jeb iedzīvotāju pienākums atrasties savās dzīvesvietās brīvdienās un svētku dienās laikā no plkst. 22.00 līdz 5.00 ir spēkā līdz 4. janvārim, kā arī no 8. janvāra līdz 10. janvārim.