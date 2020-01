Maksātnespējīgās audzētavas "Grobiņa" kažokādas pārdos starptautiskā izsolē

Maksātnespējīgās kažokzvēru audzētavas "Grobiņa" kažokādas tiks pārdotas starptautiskā izsolē, kur par tām iespējams iegūt augstāku samaksu, aģentūrai LETA pēc "Grobiņas" kreditoru sapulces sacīja tās maksātnespējas procesa administrators Alvis Marga.

Pretēji zvēraudzētavas nodrošinātā kreditora, Kanādas izsoļu nama NAFA sākotnējiem iebildumiem, "Grobiņas" otrs nodrošinātais kreditors - banka "Citadele" - apstiprinājis kažokādu pārdošanu starptautiskā izsolē, kur par tām iespējams saņemt augstāku samaksu, nekā tās pārdodot vietējā tirgū.

Tā kā nodrošinātais kreditors nav norādījis, kurā tieši izsoļu namā zvērādas pārdot, Marga šajā jautājumā lūdzis sniegt viedokli Maksātnespējas kontroles dienestam. Maksātnespējas kontroles dienests atbildi par to, kurā no diviem iespējamajiem starptautiskajiem izsoļu namiem - Kopenhāgenas "Kopenhagen Fur" vai Somijas izsoļu namā "Saga Furs" - zvērādas pārdot, esot solījis sniegt iespējami ātrā periodā. "Ceru, ka nākamnedēļ varēšu pieņemt lēmumu," sacīja Marga.

Pēc Margas sacītā, "Grobiņas" kreditoru sapulcē tika pieņemta zināšanai Margas kā administratora atskaite par līdz šim paveikto maksātnespējas procesā. Tāpat tika pieņemts lēmums par to, kurš parakstīs protokolu.

Jau ziņots, ka saskaņā ar Margas iepriekš pausto, "Grobiņas" maksātnespējas pasludināšanas laikā kompānijai piederēja vairāk nekā 160 000 ūdeļu, bet patlaban tās ir likvidētas, jo to barošana dienā izmaksāja 10 000 eiro. Patlaban no daļas iegūtas apstrādātas kažokādas, bet atlikušajai daļai notiek pirmapstrāde. Pēc provizoriskiem datiem, no visiem kažokzvēriem varētu būt iegūti vismaz 110 000 kažokādu.

Viņš skaidroja, ka viens no "Grobiņas" nodrošinātajiem kreditoriem - Kanādas izsoļu nams NAFA - ir iebildis pret kažokzvēru pārdošanu starptautiskā izsolē un vēlas tos pārdot vienkāršā izsolē civilprocesā noteiktajā kārtībā. Kreditora arguments, kādēļ ādas jāpārdod vietējā tirgū, ir starptautiskā izsoļu nama noteikumi, kas paredz par saņemtajām ādām norēķināties avansā ar nosacījumu, ka pēc to stāvokļa pārbaudes izsoļu namā uz vietas avansu var arī pieprasīt atskaitīt atpakaļ, ja ādu stāvoklis nav atbilstošs.

Marga teica, ka viņa skatījumā saimnieciski gudrāk un par saprātīgāku cenu kažokādas varētu pārdot starptautiskā izsolē, kam piekrīt arī Latvijas Zvēraudzētāju asociācijā. "Iebilstot pret starptautisko izsoli, kreditors sabotē maksātnespējas procesu. Tā kreditors pats iegūst mazākus līdzekļus, nekā varētu iegūt, pārdodot ādas starptautiskā izsolē," sacīja Marga, pieļaujot, ka kreditora mērķis varētu būt pašam iegādāties ādas Latvijā, lai tās tālāk realizētu starptautiskajā izsolē.

2016.gadā 29.jūnijā Liepājas tiesa apstiprināja "Grobiņas" tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu. Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna realizācijas termiņš bija noteikts divi gadi, taču vēlāk tiesiskās aizsardzības procesa termiņš tika pagarināts līdz 2020.gada 30.jūnijam. Taču, ņemot vērā ieilgušo krīzi kažokādu realizācijas tirgos, "Grobiņas" 2017.gada 23.novembrī tiesiskās aizsardzības procesa plāna grozījumos prognozētās pārdošanas cenas netika sasniegtas, tādējādi "Grobiņa" 2019.gada 17.septembrī izstrādāja grozījumus tiesiskās aizsardzības procesa plānā, bet, tā kā netika saņemta nepieciešamā piekrišana, šie grozījumi nebija realizējami.

Reaģējot uz attiecīgo situāciju, "Grobiņas" valde iesniedza tiesā kompānijas maksātnespējas procesa pieteikumu, vienlaikus lūdzot tiesu izbeigt tiesiskās aizsardzības procesu, jo "Grobiņa" nespēja nokārtot spēkā esošajā tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteiktās saistības.

2019.gada pirmajā pusgadā "Grobiņa" strādāja ar 2,544 miljonu eiro apgrozījumu, kas bija par 71% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, savukārt kompānijas zaudējumi pieauga par 63,8% un bija 843 085 eiro.

"Grobiņa" audzēja ūdeles kažokādu ieguvei. Pēc biržas jaunākajiem datiem, 2018.gada aprīļa beigās Robertam Gžegožam Meleņčukam (Robert Grzegorz Mielenczuk) piederēja 41,27% "Grobiņas" akciju, Gundaram Jaunsleinim - 25,75%, bet Argitai Jaunsleinei - 23,98% akciju.