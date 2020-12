Kā Covid-19 otrais vilnis ietekmējis iedzīvotāju dzīvi Grobiņas novadā?

Šis laiks ir jāpārdzīvo un valdības lēmumi ir jāievēro, teic Grobiņā un Gaviezē sastaptie iedzīvotāji. "Labi, ka ir ierobežojumi. Grobiņa ir tā pilsēta, kur visi ievēro. Es tiešām nekad neesmu nevienu redzējusi ne veikalā, ne kaut kur citur, ka nebūtu maska un neievēro ierobežojumu attālumu. Paldies grobiņniekiem. Grobiņā cilvēki ir apzinīgi, arī saslimstība šeit ir maza. Tāds laiks ir. Es domāju, ka ir jāievēro visu, ko saka valdība. Ir viegli kritizēt, bet, lai tie, kas kritizē, pasaka, kā vajag labāk. Man tiešām ļoti žēl ir Kariņa kungs un prezidents. Es domāju, ka viņi tiešām dara ļoti daudz. Ja viņiem sociālajos tīklos gāž visu virsū, es domāju, ka tas nav godīgi. Viņiem ir jājūt, ka tauta atbalsta, ka pasaka viņiem arī labus vārdus," stāsta Grobiņas novada iedzīvotāja Liesma Sandere.

Viņa norāda, ka Covid-19 vīruss nav jau tikai Latvijā, visā pasaulē ir problēmas. "Uzskatīt, ka te neko nedara, viss ir nepareizi un tā tālāk. Es tomēr esmu par to, ja par mums domā - jāievēro. Būs jau labi. Nāks pavasaris, nāks saulīte. Vīruss tik ātri gaisā neizplatīsies. Es arī esmu riska grupā. Man bērni ir Rīgā. Mēs nesatiekamies. Es biju pagājušajos Ziemassvētkos, veselu gadu neesmu bijusi Rīgā. Ir jāievēro!" uzskata L. Sandere.

L. Sandere tic, ka latvieši tomēr ir apzinīgi. "Žēl, nāk Ziemassvētki, Jaunais gads, bet ja mums ir jumts virs galvas, ir siltums, paēduši esam, tad šis laiks ir vienkārši jāpārdzīvo. Būs labi," piebilst L. Sandere. Viņa uz veikalu Grobiņā dodas reizi nedēļā un tad nopērk visu, ko vajag. Pie reizes viss tiek atvests mežrūpniecības teritorijas mājas kaimiņienēm, kas arī ir gados.

"Praktiski šobrīd nekas nav mainījies. Uz darbu mēs ejam. Ģimenē viss notiek. Kas šobrīd visvairāk trūkst? Tas ir draugu apciemojums, radu apciemojums, ko tagad nevar. Bet, ja cilvēks ir pašpietiekams, tad jau var atrast, kā šo laiku aizpildīt. Tas viennozīmīgi ir būšana dabā, pastaigās," teic Grobiņā sastaptā Olita Kalna. Viņa apgalvo, ka ģimenē ir lieli dabas mīļotāji. Iecienītākās pastaigu vietas ir jūra un mežs. Šoruden ir izstaigāta gan Dunikas purva laipa, gan takas Kazdangā un Cīravā.

"Līdz ar to, ka mēs norobežojamies no sabiedriskajām vietām, vecākus tomēr apciemojam, bet nav apskāvieni, nav vairs tuvāka ilgāka parunāšanās. To cenšamies ievērot, lai vecāki nav pakļauti riskam," stāsta O. Kalna. Viņa atklāj, ka valdības lemtie ierobežojumi par to, ka tirdzniecības vietās nedēļas nogalēs var iegādāties tikai atsevišķas preču grupas, raisījis smaidu. "Ja mēs kritiski paskatāmies uz šo lēmumu un kas notiek ceturtdienās un piektdienās, piemēram, pie veikala "Depo", tad man šķiet, ka tā mēs sevi vairāk pakļaujam riskiem nekā, ja veikals būtu atvērts arī sestdien un svētdien. Cilvēki zina, ka šajās dienās veikals būs ciet un pārējās dienas tad ir vairāk noslogotas".

O. Kalna gan uzskata, ka nav nepieciešams nopirkt pārtiku sestdienā vai svētdienā. "Ja mēs skatāmies, kas notiek Eiropā, tad lielajās valstīs, kā, piemēram, Vācija, Šveice - veikali brīvdienās ir slēgti un cilvēki pie tā ir pieraduši. Ilgspējīgi skatoties uz šo lietu, ja mēs uz šo ietu, cilvēki pierastu. Tā neapmierinātība, ja kādam ir, tad viņa arī nebūtu."

"Mēs jau no pavasara, kad bija tā saucamais pirmais vilnis, iepirkāmies vairāk, lai katru dienu gluži nav uz veikalu jāskrien. Paradumus neesam mainījuši. Varbūt vasarā mazdrusciņ vieglāk. Priekš nedēļas cenšamies iepirkt, ilgākam laikam nē, bet zinu, ka mūsu vecāki to dara," atklāj O. Kalna.



Gaviezes centrā sastaptais Normunds no Mazgaviezes nezaudē optimismu, sakot, ka pēc sliktiem laikiem vienmēr būs labie laiki. "Tagad ir grūti, vēlāk būs labāk. Tā vienmēr ir bijis un būs. Es kārties netaisos," jautāts, vai šā brīža ierobežojumi ir mainījuši ikdienu, uzsver Normunds. Viņš norāda, ka ir pieredzējis sliktus laikus, tāpēc nav šaubu, ka arī šīs vīrusa laiks tiks pārdzīvots. "Dzīvosim tālāk. Visus sapotēs, kādus 70 procentus, un viss būs kārtībā," pārliecināts ir mazgavieznieks.

Normunds stāsta, ka viņiem ikdienā problēmas nesagādā arī maskas valkāšana. Viņam darbs ir priežu un egļu mežā, veselīgā vidē, kur maska nav vajadzīga. Dodoties uz sabiedriskām vietām, maska ir līdzi. "Mani tas nav ietekmējis. Ja vajadzēs šņabi, aizbraukšu uz "točku"," runājot par liegumu nedēļas nogalēs iegādāties alkoholu, piebilst Normunds.

"Jāpiedomā ir pie visa, ko dara, kur iet," par šā brīža laiku teic Gaviezes pagasta dārzniece un sētniece Inga Lāce. Viņa norāda, ka ierobežojumi nedēļas nogalēs tirdzniecības vietās ir ietekmējuši viņas ikdienu, jo parasti sestdienas bija tās dienas, kad visu nepieciešamo sapirka Liepājā vai Grobiņā. "Tagad ir jābrauc vakarpusē, bet pēc darba, ja ir fizisks darbs, vakaros negribas vairs pa veikaliem skriet, gribas atpūsties. Tagad vakaros veikalos ir drūzmas. Var pamanīt, ka cilvēki ir stresaini," novērojusi gaviezniece.