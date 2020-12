Jaunākā infografika par saslimušo skaitu Liepājā un Lejaskurzemes novados

No aizvadītajā diennaktī atklātajiem kopumā 890 Covid-19 inficēšanās gadījumiem vairāk nekā 30% reģistrēti Rīgā, bet salīdzinoši straujš saslimstības kāpums bijis arī Daugavpilī, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 279 jauni inficētie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 3206 cilvēki.

Daugavpilī ir reģistrēts 91 jauns saslimušais un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits ir sasniedzis 1093 iedzīvotājus.

Jelgavā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 30 jauni saslimušie un pēdējo divu nedēļu saslimušo kopskaits pilsētā ir sasniedzis 415 cilvēkus. Jēkabpilī ir atklāti 26 jauni inficētie, 14 dienu kumulatīvajam saslimušo skaitam augot līdz attiecīgi 181 cilvēkam.

Viļānu novadā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 24 jauni saslimušie, pēdējo divu nedēļu saslimušo kopskaitam augot līdz 56 cilvēkiem. Gan Ozolnieku, gan Aglonas novadā reģistrēti 20 jauni inficētie, 14 dienu kumulatīvajam saslimušo skaitam augot līdz attiecīgi 86 cilvēkiem Ozolniekos un 35 cilvēkiem Aglonā.

Jūrmalā reģistrēti 19 jauni inficētie, Rēzeknē, Ventspilī un Neretas novadā - pa 17 jauniem saslimušajiem, Rēzeknes novadā - 16, Ludzas novadā - 12, bet Daugavpils, Ķekavas un Mārupes novadā - pa desmit jauniem saslimušajiem. Virknē citu pašvaldību aizvadītajā diennaktī reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 3206, Daugavpilī - 1093, Jelgavā - 415, Jūrmalā - 217, Krustpils novadā - 215, Jēkabpilī - 181, Ķekavas novadā - 160, Rēzeknē - 152, Mārupes novadā - 137, Daugavpils novadā - 129, Ventspilī - 120, kā arī Salaspils novadā - 110 iedzīvotāji.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados pēc faktiskās dzīvesvietas 2019.gadā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 444,5 gadījumi.

22 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp 12 tiek pārsniegts par 50%.

Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju pēc aizvadītajā diennaktī notikušajām izmaiņām, visaugstākais tas ir Krustpils un Aknīstes novadā, Daugavpilī, Aglonas, Ventspils, Viļānu un Ozolnieku novadā, Jēkabpilī, Iecavas novadā, Jelgavā, Mārupes un Ķekavas novadā.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 167 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 157 ir vecāki par 70 gadiem, bet 144 - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka trešdien Latvijā atklāti 890 jauni Covid-19 gadījumi, savukārt 11 sasirgušie miruši, liecina SPKC apkopotie dati.

Viena no mirušajām personām bijusi vecumā no 55 līdz 60 gadiem, trīs - vecumā no 65 līdz 75 gadiem, trīs - vecumā no 75 līdz 85 gadiem, bet vēl trīs - vecumā no 85 līdz 95 gadiem. Vēl viena no mirušajām personām bijusi vecumā no 95 līdz 100 gadiem. Diennakts laikā 11 mirušie ir atkārtots ceturtais augstākais rādītājs Latvijā.

Līdz šim kopumā mirušas 304 personas, kurām bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Šis ir trešais lielākais vienā diennaktī atklāto inficēto skaits līdz šim. Iepriekš lielāks gadījumu skaits tika atklāts 3.decembrī, kad bija reģistrēti 930 Covid-19 gadījumi un 26.novembrī, kad tika fiksēti kopumā 898 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi.

Kopumā šīs nedēļas pirmajās trīs dienās Covid-19 saslimstības rādītāji ir nedaudz zemāki nekā iepriekšējā nedēļā - kopējais trīs dienu laikā ar Covid-19 saslimušo skaits ir samazinājies no 2232 personām pagājušajā nedēļā līdz 2186 šonedēļ jeb par 2%.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 9642 Covid-19 testi, kas ir līdz šim otrais lielākais veikto testu skaits vienas diennakts laikā. No visiem aizvadītajā diennaktī veiktajiem testiem pozitīvi bijuši 9,2%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 23 706 cilvēki. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā ir atklāti 8535 Covid-19 gadījumi, savukārt senāki saslimšanas gadījumi tiek uzskatīti par tādiem, kas atveseļojušies.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušajā diennaktī stacionēti 102 Covid-19 pacienti. Savukārt kopumā stacionāros patlaban ārstējas 744 pacienti, no kuriem 704 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 40 - smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 65 pacienti, bet līdz šim kopumā - 1863.